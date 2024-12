16 ans. C’est le temps qu’il aura fallu avant que Square Enix ne gratifie les fans de la licence Seiken Densetsu d’un nouvel épisode. Paru ce 29 août 2024, Visions of Mana signait le grand retour d’une saga trop longtemps mise de côté. Un nouvel épisode modeste que l’on doit à Ouka Studios, la jeune structure japonaise du groupe Netease supervisée par Ryosuke Yoshida en personne. Sauf que si le jeu est une bonne sucrette et a reçu un accueil aussi chaleureux que ses couleurs, un jour après la sortie une fermeture du studio était déjà sous-entendue. L’avenir de la licence était alors remis en question, mais voilà qu’une nouvelle lueur d’espoir se profile.

Un espoir pour l'après Visions of Mana ?

Si l’information n’a toujours pas été confirmée, l’avenir d’Ouka Studios et de la licence était alors déjà remis en question. En cause, une fin de développement qui aurait été particulièrement compliquée pour le jeune studio, qui a vu une bonne partie de ses effectifs réduite au cours du printemps dernier suite à une vague de licenciements importante. Impossible pour l’heure de savoir si la petite équipe restante s’affaire déjà sur un nouveau projet ou si son sort est définitivement scellé. Celui de la licence semble en tout cas plus certain. Sa tête pensante Ryosuke Yoshida a en effet annoncé son départ de la structure qu’il avait fondée pour partir rejoindre Square Enix, détenteurs des droits de la saga.

« Nous étions un jeune studio, mais nous avons été en mesure de sortir Visions of Mana. Je suis reconnaissant envers l’équipe et NetEase pour leur soutien, c’était une très bonne expérience », a écrit l’intéressé sur ses réseaux sociaux dans son message d’annonce. Il rejoindra donc Square Enix dès ce mois-ci et il a visiblement déjà été missionné pour faire « un jeu que beaucoup de personnes pourront apprécier. » L’éditeur japonais semble avoir été plus convaincu par Visions of Mana que le géant chinois. Gageons qu’il ne faudra pas attendre une nouvelle décennie avant d’avoir le droit à un nouvel épisode. Le sort des quelques membres restants d’Ouka Studios reste pour l’heure toujours incertain.

Ryosuke Yoshida ©Game*Spark

Source : Ryosuke Yoshida