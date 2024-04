Après une quinzaine d'année d'absence, la licence Mana revient avec Visions of Mana, au plus grand bonheur de sa communauté. Car oui, Square Enix ce n'est pas seulement Final Fantasy...

Vision of Mana marque le retour d’une des licences cultes de Square Enix, après 15 ans sans véritable épisode majeur. Rappelez vous, c’est avec Mystic Quest (1991) que la série des Mana a débuté, un spin-off de Final Fantasy avant d'être quelque peu mise au placard avec Dawn of Mana en 2006. Alors oui, les joueurs ont quand même eu le droit à plusieurs spin-off, remasters ou même remakes, mais jamais de nouvel opus à part entière. Alors, quand Visions of Mana a été annoncé, il a tout de suite eu la lourde tâche de relancer la licence.

Pour l’instant, les premiers avis sont d’ailleurs plutôt positifs. Seul point négatif, c’est qu’il va falloir attendre un peu pour découvrir le soft, sur PS5, PS4, Xbox Séries et PC. S’il est annoncé pour le courant de l’année 2024, il n’a pas de date de sortie précise. Malheureusement, il est possible qu’un autre défaut vienne entacher ce retour tant attendu : l’absence d'une fonctionnalité particulièrement appréciée.

Visions of Mana sera un jeu purement solo

Si vous êtes un fan des Mana, vous avez peut-être passé des heures sur Secret of Mana avec un ami. En 1993, le deuxième opus de licence avait en effet fait le choix d’incorporer de la coop, une fonctionnalité qui avait ensuite été reprise dans plusieurs jeux ultérieurs. Malheureusement, cette fonctionnalité sera la grande absente de Visions of Mana. Comme l’explique le producteur Masaru Oyamada, intégrer un mode multijoueur n’est jamais une décision facile, même si c’est une fonctionnalité particulièrement appréciée . « Avoir plusieurs joueurs peut changer la conception globale d’un jeu vidéo et influencer le rythme de l’expérience de jeu », explique-il via PC Gamer.

Cependant, même lui admet, en tant que joueur, qu’une partie multijoueur offre une aventure bien différente de celle solo. Ainsi, il promet qu’elle reviendra un jour. « Je sais à quoi ressemble cette expérience multijoueur et je voudrais implémenter de telles fonctionnalités à l’avenir. Une fois que nous aurons réglé certains problèmes techniques, les gens pourront également découvrir cet élément de la série Mana », ajoute le producteur de Visions of Mana.

Plus pour très longtemps ?

Pour l’instant, il va falloir se contenter de ces quelques informations, mais au moins le multijoueur n’est pas officiellement mort. Seulement, cette fonctionnalité est clairement passée au second plan. Dans la même interview, Oyamada a expliqué que le remake de Trials of Mana, entièrement solo, a eu beaucoup d’influence sur le développement de Visions of Mana. Pourtant, au vu des propos du producteur, cela ne veut pas dire que le studio ne fera pas machine arrière. Il n’a pas précisé comment la coopération pourrait revenir, ni sous quelle forme. On peut toutefois deviner qu’Oyomada n’a pas envie d’attendre la « suite » de Visions of Mana, qui n’est de toute façon sûrement pas encore planifiée par Square Enix. Par contre, un DLC pourrait être de bon augure pour les fans.