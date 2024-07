Il n’y a pas que Final Fantasy dans la vie. Square Enix s’est bâti une jolie réputation il y a des décennies de cela autour de ses diverses licences de JRPG et plusieurs d’entre elles ont eu le droit à une renaissance. La saga Mana marchera sur leurs pas avec son premier nouvel épisode majeur en 16 ans : Visions of Mana. Attendu pour 29 août prochain sur PS5, Xbox Series, PS4 et PC, le jeu fait aujourd’hui une surprise de taille à l’ensemble des joueurs.

Une démo gratuite pour Visions of Mana

La licence, davantage orienté action-RPG que Final Fantasy, a obtenu ses lettres de noblesse avec les épisodes Secret, Trials et Legend of Mana. Depuis, elle dormait gentiment au placard et n’en ressortait que pour des spin-offs moyens, dans le meilleur des cas, et des remakes et remasters en tout genre. Square Enix se décidera enfin à faire du neuf avec Visions of Mana. Nouveaux personnages, histoire inédite, mécaniques modernisées, l’épisode marquera un renouveau pour la saga, tout en conservant l’essence qui a fait sa réputation et vous pouvez désormais découvrir ce qu’il a dans le ventre. Pour célébrer la sortie prochaine du jeu, l’éditeur japonais vient en effet de lancer par surprise une démo entièrement gratuite pour l’ensemble des joueurs.

Disponible sur PS5, PS4, Xbox Series et PC, elle vous permettra d’essayer le système de combat, d’explorer quelques environnements et de découvrir une brève section de l’histoire. Pour y avoir joué il y a quelques mois, on ne peut que recommander aux amoureux de JRPG, aux plus curieux et aux fans de la licence de se jeter sur ce mélange entre classique et modernité, particulièrement fun, adorable et facile à prendre en main. Notez cependant que cette démo de Visions of Mana ne sera pas entièrement représentative de la version finale.

Certains personnages présents n’arriveront que plus tard dans le jeu, mais ont été ajoutés spécialement dans cet essai pour que vous puissiez tester plus de styles de jeu et pouvoirs. Votre temps passé sur cette démo sera évidemment récompensé. Comme la coutume le veut désormais, toute personne l’ayant terminée recevra trois armes bonus pour Val, le héros principal, en cas d’achat de Visions of Mana. Cet équipement pourra être obtenu dès le premier chapitre.

Source : Square Enix