Après de longues années, Square Enix resuscite enfin l'iconique licence Mana avec Visions of Mana, un tout nouvel opus dont on connaît maintenant la date de sortie.

La date de sortie de Visions of Mana sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series a été officialisée par Square Enix dans le cadre d'un trailer et d'un communiqué de presse détaillant tout ce qu'il faut savoir sur le retour de cette licence légendaire initiée en 1991. Et après tant d'années, l'attente n'est maintenant plus très longue.

Après moult Remasters et Remakes, Visions of Mana marque enfin le retour de la licence avec une toute nouvelle aventure, en compagnie notamment de Val, le personnage que nous y incarnerons, et Hinna. Celle-ci recevra la bénédiction des fées, et nos deux amis entameront alors un voyage épique vers l'Arbre de Mana. Ils feront en chemin la connaissance d'autres camarades attachants, comme Careena ou encore Morley. Voilà le synopsis qui attend les fans sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series le 29 août à venir.

Cette aventure prendra la forme d'un action-RPG avec un gameplay plutôt nerveux, dans des grandes zones à explorer à dos de Pikuls, les mascottes de Visions of Mana, imaginés spécifiquement pour le jeu par le légendaire Nao Ikeda, character designer attitré de la franchise. Avec son « petit monde ouvert », on ne peut s'empêcher de dresser un parallèle avec la direction prise par FF7 Rebirth, et ce n'est clairement pas pour nous déplaire. Outre les fans, ce nouvel opus se veut en tout cas accessible à un tout nouveau public.

Square Enix a ainsi essayé de plaire aux deux publics, en faisant comme on dit du neuf avec du vieux. Notre preview du jeu nous a laissé avec de plutôt bonnes impressions préliminaires. Rendez-vous donc dans trois petits mois pour voir si celles-ci se confirment avec la sortie du jeu. On l'attend notamment au tournant pour une histoire qu'on espère touchante et transcendante, comme ses illustres aînés de la franchise Mana.