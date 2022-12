Récemment passé en version 1.0 après de longs mois d’early access, Vampire Survivors est l’un des plus gros succès de cette année. Avec son tout petit prix et son gameplay roguelite aussi fun qu’addictif, le jeu a tout cassé sur Steam avant de finalement atterrir sur Xbox Series, Xbox One et dans le Game Pass.

Vampire Survivors gâte ses joueurs

Fort de ce succès, le jeu continue de se développer et accueille dès maintenant un tout premier DLC proposé à moins de 2€. Nommé, Legacy of the Moonspell, le DLC s’inspire de la mythologie asiatique avec des héros et sorts rappelant la culture japonaise et chinoise.

Cette extension payante ajoute pas moins de 8 personnages totalement inédits, une armée d’ennemis inédits et 13 nouvelles armes comme des sorts, des lames imprégnées d’une force maléfique ou encore un kimono magique. De quoi complètement changer le gameplay. Évidemment, de nombreux succès et défis seront également de la partie.

Mais l’ajout le plus important est sans nul doute la nouvelle carte. Le studio annonce d’ailleurs que c’est l’environnement le plus vaste de tout le jeu. Composé de plusieurs biomes, la map vous offrira une expérience drastiquement différente du jeu original et devrait offrir un challenge relevé.

une map XXL

Vampire Survivors et son DLC Legacy of the Moonspell sont d’ores est déjà disponible sur PC, Xbox Series et Xbox One. Pour ceux qui ne posséderaient pas le jeu d’origine, sachez qu’un pack regroupant Vampire Survivors et son DLC sera désormais proposé.