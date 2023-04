"Réduisez des milliers de créatures de la nuit en bouillie pour survivre jusqu'à l'aurore !". Voilà ce que vous propose Vampire Survivors. Jeu mêlant survie, roguelite et horreur, le soft est un carton critique. Déjà particulièrement généreux, il s'offre encore plus de contenu avec un nouveau DLC. Et au vu du prix, même les plus radins pourraient céder à la tentation.

Des nouveautés en pagaille

Ce n'est pas la première fois que Vampire Survivors se dote de nouveau contenu depuis le lancement de la maj 1.0. En décembre, le studio indépendant a sorti le un DLC intitulé Legacy of the Moonspell. Pour seulement 1,99€, celui-ci met à disposition des joueurs une nouvelle map, de nouvelles classes, de nouveaux ennemis ainsi que de nouvelles armes. Beaucoup de nouveautés donc. Eh bien rebelote, en ce mois d'avril 2023, et encore à moins de 2€! A partir du jeudi 13, le second DLC, Tides of the Foscari, ajoutera au jeu de base "un immense niveau" rempli de secrets, le Lac Foscari. Seront également disponibles de nouveaux types de monstres, 13 armes inédites et même 7 morceaux musicaux supplémentaires. Mais surtout, ce sont 8 nouvelles classes de personnages qui seront ajoutées? Pour l'heure, seules quatre sont connues :

Eleanor : une élève modèle de la Tour azurée et praticienne émérite de la magie. Elle est aussi brillante que timide.

Maruto : le champion invaincu de l'Enclume écarlate. Un homme peu loquace à la mine renfrognée et aux muscles saillants qui cache un cœur d'or.

Keitha : rusée, perspicace et enjouée, elle ne vit que pour l'aventure et les frivolités. Afin d'éviter les tracas, elle préfère jouer les mauvaises élèves pour la Faucille ambrée.

Luminaire : une ancienne sorcière puissante au cœur pur, gardienne du Lac Foscari. On la surnomme la Dame du Lac ou bien la Maîtresse des arbres.

L'énorme succès de Vampire Survivors

Pendant un temps accessible en accès anticipé, Vampire Survivors est finalement sorti dans sa version complète fin 2022. C'est en effet le 20 octobre que la version 1.0 du titre a été déployée sur Steam. Sur la plateforme, les quelques 181 000 avis utilisateurs sont "extrêmement positifs". Un score impressionnant pour un jeu dont le développement n'a coûté qu'un peu plus de 1 000 euros. En parlant de prix, Vampire Survivors est proposé à seulement 5,99€. Il en est de même pour ses versions Xbox One et Series. Sur mobiles, un essai gratuit est même disponible.

Un succès difficile à imaginer, quand on sait qu'il était initialement passé plutôt inaperçu. Sa popularité a récemment été reboostée car il a été nommé GOTY aux BAFTA 2023. Oui, il a surpassé Elden Ring et God of War Ragnarok. Au passage, il a également raflé la récompense du meilleur design. On se demande bien jusqu'où ira ce Vampire Survivors.