Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est évidemment très attendu en raison de la renommée de la licence. Hélas, les impatients devront faire preuve de patience encore un peu plus longtemps que prévu.

Le développement de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 continue d'avancer, mais les joueurs devront patienter un peu plus longtemps avant de pouvoir plonger dans l'univers sombre et captivant de Seattle. Paradox Interactive et le studio The Chinese Room ont récemment annoncé une mauvaise nouvelle pour les futurs joueurs.

Vampire Bloodlines 2 prend du retard

C'est officiel pour Vampire Bloodlines 2, la fenêtre de sortie du jeu a été repoussée à la première moitié de 2025. Cette décision s'inscrit dans une volonté claire de garantir la meilleure qualité possible pour ce RPG d'action tant attendu. Selon Mattias Lilja, directeur général adjoint de Paradox Interactive, et Alex Skidmore, directeur créatif chez The Chinese Room, ce délai supplémentaire permettra aux équipes de développement de peaufiner davantage le jeu. Bien que Bloodlines 2 soit déjà dans un état suffisamment avancé pour respecter la fenêtre de sortie initialement prévue. Les développeurs ont choisi de privilégier la finition et l'optimisation. Cette décision reflète l'engagement de Paradox et The Chinese Room à livrer un jeu de haute qualité. À la hauteur des attentes des fans de la franchise.

Plus de temps pour un meilleur jeu

Le temps supplémentaire accordé par ce report sera principalement utilisé pour renforcer l'assurance qualité. Cela implique un délai plus important entre les phases de test. Et le lancement du jeu, permettant ainsi d'identifier et de corriger les éventuels problèmes avant la sortie. En outre, les développeurs vont profiter de cette période pour ajuster certaines parties du jeu. Comme le personnage de Fabien, et pour intégrer les retours de la communauté.

Un autre aspect important de ce temps additionnel sera l'expansion de l'histoire du jeu. Les joueurs peuvent s'attendre à une richesse narrative encore plus grande. Avec plus du double de fins par rapport au premier Bloodlines. Cela offrira une profondeur et une rejouabilité accrues.

Source : Paradox Interactive