Chose promise, chose due, Vampire The Masquerade - Bloodlines 2 était présent à l'édition 2023 de la PAX West. Le jeu, qui se fait attendre depuis maintenant plusieurs années, a décidé de mettre les points sur les i. Fini les bruits de couloirs, fini de tourner autour du pot, cette fois, une fenêtre de sortie a été dévoilée. Dans le même temps, Paradox Interactive a braqué les projecteurs sur le fameux studio secret qui a pris en charge le développement depuis 2021.

Vampire Bloodlines 2 a entendu les fans

Ce florilège de nouvelles informations nous a été livré par une bande-annonce flambant neuve. Et à la fin, on peut y voir la fameuse date de sortie. Certaines rumeurs parlaient d'une arrivée pour le 27 octobre prochain. Nous en sommes loin, puisqu'elle est en fait fixé pour l'automne 2024. Pour le moment, nous n'aurons rien de plus précis, mais c'est déjà un pas de géant pour ce titre qui a eu droit à de nombreux reports inquiétants. On peut donc commencer à enfin reprendre espoir. Toutefois, ce n'est pas la seule annonce à se mettre sous la dent. En effet, l'heure est venue de découvrir l'identité du studio qui s'est chargé de reprendre le chantier d'Hardsuit Labs.

Le grand gagnant s'appelle The Chinese Room. Si le nom ne vous dit rien, sachez qu'une bonne partie de ses créations a su conquérir le cœur des joueurs et joueuses. On compte, entre autres, Amnesia : A Machine for Pigs, Dear Esther, mais également Everybody's Gone to the Rapture. Nous avons là des jeux ayant rencontré un certain succès. De plus, les grands moyens ont été mis à disposition du studio pour assurer le bon développement de Vampire Bloodlines 2. Ils ont ainsi recruté des anciens de chez BioWare, mais aussi Rocksteady. De quoi apaiser les inquiétudes de la communauté. Cependant, des changements sont à prévoir au niveau de l'expérience de jeu.

De gros changements en approche ?

Lorsque The Chinese Room a repris les rênes de la production, il n'a pas recommencé à zéro. L'intrigue se déroule toujours à Seattle et les décors ainsi que le level design ont globalement été laissés intacts. Néanmoins, le studio a tout de même apporté quelques retouches à Vampire Bloodlines 2. D'abord, le gameplay a connu des modifications, notamment au niveau des mécaniques de RPG, bien que nous n'ayons aucun détail précis vis-à-vis de ces dernières. Enfin, et c'est sans doute le plus gros morceau, le protagoniste va être complètement différent de celui prévu par Hardsuit Labs. Ce ne sera pas un jeune vampire néophyte dans la profession, mais un vrai comte Dracula, qui connaît par cœur le goût du sang. Alex Skidmore, l'une des têtes pensantes derrière le projet, n'a pas hésité à défendre ce choix.

Nous ne faisons pas ce que Bloodlines 1 a fait, avec un début de jeu façon RPG traditionnel : incarner un vampire qui vient tout juste de le devenir. Le personnage que vous êtes est un vampire depuis un bon moment. Et c’était pour créer quelque chose qui allait s'éloigner de Bloodlines, qui allait proposer une expérience vraiment différente." Alex Skidmore

Pour mémoire, Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 sortira sur PC, PS5 et Xbox Series.