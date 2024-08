Valve vient enfin d'annoncer son nouveau jeu et de l'officialiser. Mais ce n'est pas ce que tout le monde espérait, et cela risque de décevoir de nombreuses personnes. Voici ce que l'on sait.

Cela fait longtemps que les joueurs attendaient une nouvelle création de Valve, un studio réputé pour ses jeux légendaires, mais aussi pour son rythme de sortie très parcimonieux. Après des années de silence et de spéculation, l'annonce d'un nouveau jeu de leur part est presque un événement en soi, tant Valve est connu pour prendre son temps avant de dévoiler un projet. Hélas ce n'est pas Half Life 3.

Valve annonce un nouveau jeu en développement

Valve a enfin confirmé l'existence de Deadlock, son nouveau jeu multijoueur. L'annonce s'est faite discrètement, mais elle met fin à des mois de rumeurs. Une page Steam a été créée pour le jeu, confirmant Valve comme développeur et éditeur. Deadlock est encore en phase de développement précoce. Le studio précise que le jeu comporte beaucoup d'éléments temporaires et de gameplay expérimental. Pour l'instant, seuls quelques joueurs ont accès au jeu, et ils peuvent inviter des amis à tester cette version en cours.

Bien que l'annonce soit récente, Deadlock n'était pas complètement inconnu. Depuis mai 2024, des informations ont fuité grâce à des tests fermés. En août, des dizaines de milliers de joueurs avaient déjà découvert le jeu grâce à des invitations. Même certains médias, ont pu tester le jeu en avant-première.

Valve a choisi une approche prudente pour présenter Deadlock. Sur Steam, une simple image animée accompagne l'annonce, sans détails supplémentaires. Les exigences système se limitent à un processeur et un système d'exploitation 64 bits, laissant les joueurs dans l'expectative. Forcément, ce choix de jeu risque de décevoir, car tout le monde (ou presque) réclame Half-Life 3. Ainsi va la vie.

Quel avenir pour Deadlock ?

Deadlock semble prometteur, mais son succès reste incertain. Valve a déjà connu de grands succès avec Counter-Strike et Dota 2, mais aussi des échecs comme Artifact. Il est donc difficile de prédire si Deadlock connaîtra la même popularité. Seul le temps le dira. Pour l'instant, les joueurs restent curieux et impatients de voir comment Deadlock évoluera. Ce nouveau projet de Valve pourrait bien devenir un incontournable du jeu multijoueur, ou simplement passer inaperçu.

Source : Steam