Le FPS de Riot Games est un carton monumental. Valorant a percé très rapidement et a su s’imposer comme un incontournable du genre. Fast-paced FPS dans l’âme, il emprunte aux meilleurs comme Counter Strike, mais également un peu à l’ADN MOBA de League of Legends, l’autre carton intergalactique de Riot, avec ses héros haut en couleur tous dotés de compétences uniques. La recette marche du tonnerre, si bien que tout le monde s’y engouffre peu à peu et que les événements se multiplient. Prochainement en France, se déroulera d’ailleurs un tournoi exceptionnel à plus d’un titre, du jamais vu dans l’hexagone.

Les tournois Valorant ne sont pas rares, ils sont même très nombreux en réalité qu’ils soient officiellement poussés par Riot Games ou non d’ailleurs. Mais d’ici quelques semaines, à Paris, la France accueillera un tournoi plutôt rare, une compétition 100% féminine, host par le présentateur de Questions pour un Champion, désormais aussi devenu une véritable figure du streaming français, on parle bien sûr de Samuel Etienne.

Un évènement Valorant encore jamais vu en France !

C’est sur X que l’animateur et streamer a annoncé la nouvelle. Les Valkyries Games, une compétition 100% féminine, se déroulera les 4 et 5 mai à Paris. Un événement fièrement porté par Samuel Etienne, désormais lui aussi joueur de Valorant d’ailleurs. Si plusieurs équipes féminines sont d’ores et déjà qualifiées comme Team Divergentes, Valliant ou encore Zerance, il reste encore des places à pourvoir et pour ce faire, toutes les joueuses sont invitées à tenter leur chance lors des prochaines qualifications en ligne. Seule condition, être une femme d’au moins 16 ans (avec accord parental), joueuse de Valorant (ça va de soi) et faire partie d’une équipe. Un Discord est d’ailleurs ouvert à toutes celles qui souhaiteraient tenter leur chance, tous les détails s’y trouvent. Les qualifications en ligne se dérouleront les 20 et 21 avril.

En cas de victoire, outre un joli trophée, les grandes gagnantes repartiront avec un cash prize de 5000€, une belle somme, mine de rien. Pour ce premier gros événement Valorant du genre en France, Samuel Etienne et ses partenaires ont mis le paquet. Une billetterie est déjà ouverte pour les spectateurs et les places s’envolent déjà à vitesse grand V, il ne faudra donc pas trop traîner si vous êtes intéressés. Quoi qu’il en soit, les Valkyries Games seront assurément un événement à suivre et qui promet déjà du beau jeu. Rendez-vous le 4 mai prochain pour le début des festivités, qui seront certainement rediffusées sur Twitch d’ailleurs.