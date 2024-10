A l’occasion de l’Unreal Fest Seattle 2024, la vice-présidente et responsable de Valorant Studios a annoncé un changement important pour le jeu phénomène.

Petite sensation de la scène des FPS compétitifs, Valorant a rapidement su se faire une place parmi les plus grands, au point de devenir l’un des plus gros jeux eSport de ces dernières années. Riot Games a une nouvelle fois su transformer l’essai et après avoir fait son nid sur PC, le free-to-play est parti à la conquête des consoles où il coule des jours heureux. L’avenir du jeu semble déjà tout tracé, mais les développeurs viennent d’annoncer un changement important pour Valorant.

Un changement à venir pour Valorant

À peine s’est-t-il confortablement installé sur consoles, que le jeu compétitif se prépare déjà à opérer un changement qui pourrait promettre de bien belles choses à l’avenir. Anna Donlon, directrice du studio, a dévoilé ce mercredi 2 octobre 2024 que Valorant aller progressivement se détourner de l’UE4 au profit de l’Unreal Engine 5. Riot Games estime avoir tiré tout ce qu’il pouvait du moteur actuel et préfère se tourner vers la nouvelle mouture pleine de promesses. « Ce n’est pas facile quand votre jeu est un jeu service en live, mais c’est nécessaire », explique-t-elle. L’expérience restera fondamentalement inchangée pour les joueurs, les graphismes et les performances de Valorant seront toujours les mêmes dans un premier temps.

La donne pourrait en revanche changer une fois que les équipes se seront accommodées de leur nouveau moteur. Ils ont visiblement de la suite dans les idées, car la directrice du studio Valorant y va déjà de son petit teasing en évoquant de « nouvelles expériences jouables » après le passage à l’Unreal Engine 5. La nature de ces nouveautés reste pour l’heure encore un mystère, mais la communauté se met déjà à spéculer. Beaucoup espèrent en revanche voir l’arrivée d’une fonction de replay ô combien réclamée, l’UE5 étant parfaitement taillé pour. D’autres craignent que leurs petites configurations ne tiennent plus la route une fois que Valorant sera passé sous son nouveau moteur. Riot Games devrait communiquer de plus amples informations en temps voulu.

Source : Riot Games via X