Sorti il y a maintenant quatre ans sur PC, le FPS gratuit de Riot Games Valorant s'est imposé comme un concurrent de taille face au ténor du genre qu'est Counter-Strike. À l'occasion du Summer Game Fest 2024, le studio derrière League of Legends avait une énorme annonce à faire pour son dernier jeu à succès.

Valorant va poser le Spike sur de nouvelles maps

Alors que Counter-Strike semblait imbattable sur son terrain, Valorant est parvenu à tirer son épingle du FPS compétitif, avec toute l'expertise qu'on connaît de Riot Games. Un gameplay maîtrisé, des personnages charismatiques et uniques et de nombreuses technologies pour une expérience de jeu optimale l'ont rendu très populaire auprès des amateurs sur PC.

Mais Riot Games n'en a clairement pas fini avec son jeu gratuit multi à succès. Lors du Summer Game Fest 2024, le studio populaire a en effet annoncé une très bonne nouvelle : Valorant se dirige vers PS5 et Xbox Series très prochainement ! Plus précisément, il sera disponible en bêta dès la semaine prochaine ! Il s'agira toutefois d'une bêta à durée limitée. Quoi qu'il en soit, les joueuses et joueurs intéressés peuvent s'inscrire pour voir ce que le tout donne manette en main.

Les fans de League of Legends n'auront cependant pas eu droit à du nouveau concernant le MOBA ultra populaire, ou encore s'agissant du très attendu jeu de combat baptisé 2XKO. Pour cela, il faudra malheureusement repasser plus tard. De même pour Arcane saison 2, qui n'en a pas profité pour faire une apparition remarquée.