Comme League of Legends, Valorant va entamer 2025 avec d’énormes changements et pas mal de nouveautés. La nouvelle saison de l’année est lancée et le shooter de Riot opère des modifications. Au menu, un nouvel agent destructeur, une nouvelle gamme de cosmétique animée que l’on pourra collectionner ou encore de nouvelles règles pour les actes, on fait le tour.

Le nouvel agent de Valorant va tout faire péter

S’il y a bien quelque chose qui marquera ce début d’année 2025 sur Valorant, c’est bien Trejo. Le nouvel agent colombien est un expert en renseignements et en contrôle de terrain. Pour le coup, ça se sent dans son kit aussi bien pour jouer les éclaireurs que pour détruire tout sur une vaste zone, offrant alors qu’un choix aux ennemis : rester et mourir, ou fuir. Un contrôle de terrain violent, sans contrôle de foule toutefois.

Pas de fumigène ou quoi que ce soit d’autre, à l'exception de sa grenade, un projectile qui peut rebondir ou adhérer aux parois et qui désoriente brièvement lors de l’explosion. Trejo peut également compter sur un petit drone téléguidé qui peut lancer une impulsion pour marquer les ennemis. Ensuite, il possède deux missiles qu’il peut commander à distance en verrouillant des lieux sur la carte. Il tire ensuite des projectiles qui font le chemin jusqu’aux zones cibles et explosent à plusieurs reprises. Parfait pour déloger les snipers par exemple. Enfin son ultimate lui permet de faire exploser une vaste zone, forçant ainsi les ennemis à fuir. Le slogan de ce nouvel agent de Valorisant est explicité. Avec lui, c’est « bougez ou mourrez ».





Une nouvelle gamme de cosmétique débarque

Cette année, Valorant ajoute également une nouvelle gamme de cosmétique en plus des skins et tags traditionnels. Il s’agit des cosmétiques Flex (Frime en français), des objets interactifs que l’on peut prendre en main à tout moment. En revanche, les animations ne peuvent pas être vues autrement que par la vue subjective, toujours dans cette optique de ne pas gêner la lecture du jeu. Comme d’habitude, tout n’est que cosmétique à 100%, le gameplay n’est aucunement altéré. Pour fêter la sortie de ces nouveaux objets, un Flex sera offert gratuitement à tous les joueurs au lancement de la saison.

Du nouveau pour les parties classées et les joueurs toxiques

Il y aura également pas mal de changement pour la partie classée de Valorant, l’essence même de l’expérience compétitive. Désormais, les joueurs pourront profiter d’un bouclier de rang leur permettant de survivre à une rétrogradation entre certains rangs majeurs, par exemple de Or 1 à Argent 3. Le système d'épisodes laissera place à un système saisonnier plus classiques, toujours divisé en plusieurs acte, six par année.

On peut aussi noter un remboursement des points de classement perdu en cas de partie comportant un tricheur qui aura été puni. D’ailleurs, Riot annonce que près d’un demi-million de comptes dit toxiques ont été mis sur la sellette et prévenus qu’ils étaient surveillés de près. De nouvelles mesures ont également été déployées pour surveiller les comportements toxiques.

