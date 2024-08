Le FPS compétitif de Riot Games est enfin disponible sur PS5 et Xbox Series ! Sans crier gare, le jeu sort de sa phase de bêta ouverte ce 2 août après plusieurs semaines d’essai. Pour celles et ceux qui jouent depuis la bêta fermée, il va y avoir quelques changements. Pour le reste, Valorant restera tel qu’il est. L'annonce de son arrivée officielle devrait être fait d'ici 18h.

Valorant se lance pour de bon sur consoles

Depuis plusieurs semaines, Valorant coule des jours heureux sur PS5 et Xbox Series. Les versions consoles, très, très solides, marchent à merveille et ont déjà trouvé un public. Pour rappel, le jeu est un FPS compétitif à mi-chemin entre Counter-Strike 2 et Overwatch 2. On s’affronte dans des matchs à rounds, et chaque balle compte. Pas mal de tension, beaucoup de stratégie, Valorant est un carton sur PC et maintenant sur console. Riot Games a enregistré plus de 27 millions de joueurs en 2023, un chiffre en constante évolution. Sur la scène eSport, le jeu a également explosé et fait désormais partie des incontournables.

Avec sa nouvelle sortie sur consoles, Valorant franchit une nouvelle étape. Contrairement à ce que beaucoup pouvaient craindre, la version PS5 et Xbox Series est extrêmement solide. Les sensations sont excellentes et tout aussi précises que sur PC. D’ailleurs, les joueurs consoles, qu’ils soient sur PlayStation ou Xbox, peuvent jouer ensemble en crossplay. Bien évidemment, pas de crossplay entre consoles et PC, mais les deux versions du jeu évolueront bien ensemble.

C’est là le changement majeur sur console, puisque si jusqu’ici Valorant avait son propre rythme sur PS5 et Xbox Series, il va désormais se caler à la version PC. Les deux évolueront en même temps. Mise à jour, événements, ajout de contenu… tout sera synchronisé désormais. On peut donc s’attendre à un suivi des plus réguliers, une excellente nouvelle. Et pour rappel, évidemment, tout est gratuit. Comme sur PC, Valorant est un free-to-play qui ne capitalise que sur sa dimension cosmétique, parfaitement accessoire d’ailleurs.