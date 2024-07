Véritable carton sur PC, Valorant a rapidement su se faire une place parmi les grands free-to-play compétitifs. Le jeu est même l’un des plus gros jeux de la scène eSport. Avec League of Legends et Teamfight Tactics, Valorant est l’un des plus gros succès de Riot Games, un jeu que l’on imagine mal quitter le paysage désormais. D’ailleurs, après avoir conquis le PC, Valorant arrive sur consoles et justement, la date de sortie aurait fuité.

Valorant arrive sur PS5 et Xbox Series

« Oui, mais Valorant est déjà disponible en fait ». Non. La bêta fermée du jeu est bien dispo sur PS5 et Xbox Series depuis plusieurs semaines, mais elle n’est accessible que par invitation ou en s’inscrivant sur le site officiel et en croisant les doigts pour y avoir accès. Mais apparemment, c’est sur le point de changer puisque Valorant devrait s’ouvrir à tous prochainement. C’est Extasis qui vient de balancer la nouvelle sur ses réseaux sociaux, un leaker réputé pour ses bonnes infos et qui n’en est pas à son premier fait d’armes. On lui dois d'ailleurs les dernières infos concernant les jeux du Xbox Game Pass.

Selon lui et ses propres sources, Valorant sortirait de sa phase de bêta fermée le 26 juillet prochain, dans quelques jours donc (à l’heure où ces lignes sont écrites). Pour le moment, Riot Games n’a pas communiqué sur le sujet, mais la date n’est pas déconnante et ce ne serait pas vraiment surprenant puisque Valorant est dans un excellent état sur consoles.

Nous n’avons pas encore pris le temps de vous en toucher deux mots, un test est en cours, mais il s’avère que le jeu est plutôt bien optimisé et les sensations sont excellentes. Pourtant, ce n’était clairement pas gagné tant la recette est très particulière, bien loin des FPS que l’on retrouve sur nos consoles habituellement.

On attendra tout de même une officialisation de la part de Riot Games avant de crier victoire, mais ce qui est sûr c’est qu’il ne faudra pas attendre bien longtemps avant que Valorant s’ouvre définitivement au plus grand nombre sur PS5 et Xbox Series.

Source : X