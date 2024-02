Des images du remaster d'Until Dawn ont leak sur la Toile, et on peut voir certaines séquences de gameplay qui nous attendent. Alors, qu'est-ce que ça donne ?

Il y a peu, les joueurs ont été un peu bousculés par une certaine annonce. Until Dawn, le jeu d'horreur narratif sorti en 2015, va s'offrir un remaster sur PS5 et PC. La stupéfaction était au rendez-vous, et pas forcément pour les bonnes raisons. Pour cause, ça remet sur la table une question bien précise : est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Le premier trailer ne nous a pas vraiment permis d'émettre un premier avis sur ça, mais un comparatif récent est parvenu à nous rassurer. En prime, un gros leak vient de dévoiler des images du jeu.

Un gros leak sur le remaster d'Until Dawn

Cette fuite plutôt coriace est visiblement due à un utilisateur du nom de MattTheMLGPro qui a posté des captures d'écran du remaster d'Until Dawn sur la plateforme Reddit. Vous pouvez toutes les retrouver sur le site Imgur, mais attention, ne vous attendez à quelque chose de renversant. L'idée n'est pas de dire que le résultat est décevant, loin de là. En vérité, c'est difficile de juger. La qualité des screenshots n'est vraiment pas bonne, et même si on arrive à distinguer ce qui se passe, on n'ira pas jusqu'à tacler ou encenser le travail de Ballistic Moon.

Ceci dit, ces images ont tout de même l'air de suggérer que du contenu inédit est effectivement en approche pour cette nouvelle version du titre. En tout cas, c'est ce que les développeurs ont déjà expliqué par le passé. Pour rappel, on nous promet une expérience « recréée et améliorée » avec l'aide de l'Unreal Engine 5. De ce qu'on a cru comprendre, on peut espérer un minimum de changement côté gameplay, et pas seulement des retouches çà et là pour les graphismes. « Reconstruit dans l'Unreal Engine 5, Until Dawn a connu des améliorations à tous les niveaux ».

En outre, on aura accès à une caméra permettant de circuler librement en vue à la troisième personne. Elle octroie la possibilité de sortir des sentiers battus, et d'aller explorer les recoins inconnus d'Until Dawn. Qui sait, l'équipe derrière le projet a peut-être caché des secrets dans l'ombre. Ce n'est pas évidemment pas tout, puisque les animations ont eu droit à des améliorations, à l'instar des effets sonores, renforçant ainsi l'immersion dans cette aventure horrifique qui en a marqué plus d'un. On a hâte de mettre les mains dessus, et ça tombe bien, car la sortie est prévue pour 2024, sans plus de précision.