Attendu le 4 octobre sur PS5 et PC avec une profonde et superbe refonte graphique sur l'Unreal Engine 5, ce remake promet un beau retour pour l'excellent Until Dawn original sorti en 2015. Malheureusement, la pilule désormais confirmée et pour beaucoup un brin excessive de son prix risque d'en rebuter plus d'un.

Un remake d'Until Dawn trop cher pour son propre bien ?

Développé à l'origine par Supermassive Games, Until Dawn avait connu un beau succès grâce à son histoire horrifique fascinante, racontée par une myriade d'embranchements narratifs dictées par nos choix, souvent déchirants. Un concept que Supermassive Games a ensuite entériné dans la convaincante série The Dark Pictures, entre autres. L'annonce d'un remake sur PS5 et PC, mais cette fois par le studio Ballistic Moon, avait ravi de nombreux fans, mais l'idylle a rapidement coupé court lorsque son prix a leaké par le biais de billbil-kun : 70 euros, peu importe la plateforme.

De nombreux joueuses et joueurs ont estimé pour le moins discutable une telle tarification pour le remake d'Until Dawn, qui s'intéresse a priori principalement à l'aspect purement graphique de la chose, ainsi que proposant des animations mieux travaillées. Côté nouveau contenu, il faudra en principe se contenter de nouveaux lieux à visiter et objets à collecter. Certains espéraient donc que son prix serait moins salé qu'escompté. Mais, selon Game Rant, de tels espoirs sont désormais douchés, et le remake d'Until Dawn serait bel et bien affiché à 70 euros à sa sortie.

Reste donc à voir si ce retour du populaire titre de Supermassive Games plus beau que jamais saura trouver son public le 4 octobre sur PS5 et PC avec un tel ticket d'entrée. Les chiffres de vente à son sujet pourraient par ailleurs impacter ce qui s'apparente dans les coulisses de Sony à un pour l'heure hypothétique Until Dawn 2. Un futur aux embranchements incertains nous le dira.

Source : Game Rant