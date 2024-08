Until Dawn s’est fait une place de choix auprès des joueurs PlayStation et presque une décennie plus tard, il continue de marquer les esprits. Naturellement, Sony entend capitaliser encore un peu sur son jeu narratif orienté horreur. À défaut d’un second volet, l’éditeur japonais commercialisera un remaster, visiblement à cheval avec le remake, en cours d’année. Confié à Ballistic Moon, il embrayera ensuite sur un film confié David F. Sandberg (Annabelle 2, Shazam qui continue d'agrandir son casting. Comme le laissaient présager les derniers éléments, PlayStation a bien annoncé la date de sortie du jeu avec en prime une vidéo comparative pour voir le travail abattu par Ballistic Moon.

Le rendez-vous est pris. Until Dawn reviendra vous faire frissonner dans un plus bel écrin ce 4 octobre 2024 sur PS5 et PC. Un dépoussiérage bienvenu, car si le jeu a redéfini un genre tout entier, il avait particulièrement mal vieilli sur certains aspects. Ballistic Moon s’est donc affairé à corriger les tares les plus importantes de la version originale. Il n’y aura aucun changement narratif, le studio britannique précisant d'emblée qu'aucun des événements d’Until Dawn n’a été modifié. À la place, l'équipe qui reprend le flambeau de Supermassive Games a préféré opter pour une mise à jour cinématographique. L'objectif est clair : proposer aux joueuses et joueurs une expérience plus intime en fournissant davantage d’efforts sur la narration visuelle.

Cet Until Dawn Remake a ainsi été recréé de A à Z sur l’Unreal Engine 5. Les personnages, environnements, objets, effets visuels et animations se sont tous refait une beauté. Ballistic Moon a souhaité apporter un soin tout particulier à l’éclairage en tirant parti des fonctionnalités du moteur, et oui cela veut dire du raytracing en veux-tu en voilà, qui devrait fournir « une expérience horrifique plus atmosphérique et moderne » selon le studio. Un changement a également été opéré côté caméra. Until Dawn Remake entend nous offrir de toutes nouvelles perspectives en additionnant la cinématographie du jeu original à l’introduction d’une caméra à la troisième personne plus moderne. « La flexibilité de la caméra nous permet de mettre l’accent sur les moments importants et de raconter l’histoire d’un point de vue plus proche des personnages », explique Neil McEwan, directeur créatif.

Quelques nouveautés au programme

Le studio profite également de l'Unreal Engine 5 pour ajouter davantage de détails visuels. Les blessures des personnages seront plus marquées, quand leurs morts ont été retravaillées pour l'occasion.Si Ballistic Moon s’est engagé à ne pas changer la narration, il y aura quelques ajouts notamment au niveau du prologue qui avait en effet bien besoin de quelques ajustements. Le rythme devrait donc être amélioré et les Washington auront un peu plus de temps à l’écran.

Quelques scènes seront d’ailleurs recadrées et le studio a tenu à développer le contexte autour de la fameuse blague fatidique dans l’espoir que cela améliore son impact émotionnel. Plusieurs collectibles ont été ajoutés, dont une toute nouvelle catégorie de totem, les totems de Faim. Sans donner plus de détail, le studio précise qu’ils conféreront une vision d’un autre genre épaississant le monde d’Until Dawn. Et quoi de mieux pour se rendre compte du travail abattu qu'une vidéo comparative ?

Source : PSblog