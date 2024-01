Until Dawn fait partie de ces jeux qui ont marqué l’esprit de nombreux joueurs PS4. Presque dix ans plus tard, le jeu narratif d’horreur continue de s’imposer comme LA référence de Supermassive Games. Beaucoup réclament un second opus, mais finalement il a eu sa suite spirituelle avec The Quarry. Until Dawn 2 n’est toujours pas à l’ordre du jour, mais un nouveau leak sérieux indique que Sony nous prépare une petite surprise.

Until Dawn reviendra bientôt

PlayStation n’en a décidément pas fini avec Until Dawn. La semaine dernière, la branche dédiée aux films et séries annonçait la mise en chantier d’une adaptation cinématographique chapeautée par le label Screen Gems de Sony Pictures et surtout David F. Sandberg (Dans le noir, Annabelle 2) à la réalisation. L’éditeur ne compte visiblement pas s’arrêter là. Selon les informations BillBil-Kun, la firme s’apprête à annoncer une nouvelle version d’Until Dawn sur PS5 et PC. Remake ? Remaster ? Le mystère reste entier, mais connaissant le penchant de Sony pour les petits liftings, on opte plutôt pour la seconde option. D’autant que d’après les recherches du datamineur, le jeu ne changera absolument pas de nom.

Autant dire que ce n'est pas encore demain que le constructeur fera taire ses détracteurs, qui l'accusent de trop se reposer sur des remasters et remakes en tout genre dernièrement. Neuf ans plus tard, Until Dawn aurait tout même bien besoin d’un petit coup de polish, le jeu ayant assez mal vieilli avouons-le. L’annonce devrait être faite d’ici quinze jours selon la même source, tout comme Death Stranding 2 On The Beach. Tout semble confirmer les rumeurs stipulant qu’un nouveau State of Play serait imminent. Sony devrait donc à la fois faire la lumière sur ses exclusivités à venir, mais aussi annoncer davantage de portages sur PC.

Un State of Play très prochainement ?

Peut-être que PlayStation saura créer la surprise avec quelques jeux maison encore gardés secrets. Le calendrier de la sortie de la PS5 pour l’année est encore assez flou, les deux prochaines grosses cartouches étant FF7 Rebirth en février et Rise of the Ronin en mars. Santa Monica et Naughty Dog travailleraient depuis un certain temps sur de nouvelles licences, London Studio plancherait toujours sur son jeu service fantastique et c’est à peu près tout. On pourra en tout cas compter sur Death Stranding 2 et Until Dawn au vu de la fiabilité de cette source. Reste maintenant à voir quand Sony annoncera son événement et s’il arrivera à convaincre après un Xbox Direct des plus rassurants.