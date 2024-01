Until Dawn sera prochainement de retour, c’est officiel. Et ce n’est pas pour son adaptation sur grand écran mais pour son retour en jeu vidéo sur PS5 et PC.

Au rayon des jeux narratifs orientés horreur, Until Dawn s’est fait une place de choix auprès des joueurs PS4. Presque dix ans plus tard, le titre cinématique qui a bâti la réputation de Supermassive Games continue de marquer les esprits. PlayStation entend bien capitaliser dessus encore un peu, notamment avec un film en live-action confié à David F. Sandberg (Dans le noir, Annabelle 2) à la réalisation, mais pas que ! La rumeur courait depuis quelques semaines maintenant, c’est désormais acté. Until Dawn reviendra bien en jeu vidéo.

Until Dawn de retour sur PS5 et PC

On vous arrête tout de suite, il n’est pas question d’Until Dawn 2. Nombreux sont celles et ceux à espérer un nouvel épisode, mais Supermassive Games semble bien avoir tiré un trait dessus. D’autant que The Quarry était finalement une suite spirituelle qui s’inscrivait dans la droite lignée du jeu. A la place, Sony entend surfer encore un peu sur son aura avec un recyclage dont il a le secret. La surprise avait été gâchée il y a plusieurs jours maintenant : Until Dawn reviendra sur PS5 et PC. Restait à savoir la forme qu’il allait prendre. Remake ou remaster ? Ça semble finalement être un entre-deux.

À l’occasion du State of Play de ce mercredi 31 janvier 2024, PlayStation a officialisé Until Dawn Remastered. Un titre dont on ne sait finalement que peu de choses, si ce n'est qu'il est développé par le studio britannique Ballistic Moon qui a « recréé et amélioré » avec l'aide de l'Unreal Engine 5. L'équipe, composée d'amateurs de films d’horreur et de cinéphiles, annoncent également avoir apporté de « nombreuses améliorations », notamment au niveau des animations afin qu'elles consolident davantage les performances originales des acteurs. Les personnages, les environnements ou encore les effets sonores ont tous été peaufinés afin de proposer une expérience cinématique toujours plus poussée.

Des changements à prévoir ?

Le studio a également retouché à la palette des couleurs tonales, plus diversifiée, afin de des créer des nouvelles perspectives, mais aussi aux déplacements des personnages et à la caméra, permettant de découvrir les montagnes de Blackwood sous un nouveau jour. « Vous pouvez ainsi profiter d’une nouvelle perspective sur le jeu original, et explorer des lieux enrichis avec de nouvelles interactions et objets à collectionner », peut-on lire dans le communiqué officiel. La partie sonore devrait elle aussi profiter d'une refonte massive, et cet Until Dawn Remastered profitera d'une nouvelle bande-son composée par Mark Korven, bien connu des fans d'horreur, et des musiques sous licence. Ballistic Moon tient à rassurer : le scénario fantastique de l'opus original sera conservé. Cependant certains « passages émouvants inexplorés de l’histoire » seront développés.