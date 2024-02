Until Dawn est incontestablement l'un des meilleurs jeux de la PS4, tous genres confondus. Un titre d'horreur qui mise plus sur les choix à faire que sur un gameplay profond. Ce que certains aiment appeler des « films interactifs ». Mais le principal, c'est que ce soit bien fait. Et Supermassive Games a fourni un bel hommage au slasher où de jeunes adultes se font décimer un à un. Une très chouette expérience très codifiée et qui met la pression avec ses quelques jumpscares. À défaut d'avoir un Until Dawn 2, un remake est en route et semble prometteur.

Un comparatif entre l'original d'Until Dawn et le remake PS5

Malheureusement, l'annonce surprise d'Until Dawn PS5 a leaké quelques heures avant le State of Play. L'événement n'a fait que confirmer l'information, mais a tout de même apporter une bande-annonce. Retour dans la région de Blackwood, mais sans Supermassive Games. C'est le studio indé Ballistic Moon qui a été formé par des anciens de... Supermassive ! Tiens donc ! Est-ce un remake ou un remaster ? Ce n'est pas qu'une vulgaire remasterisation compte tenu des changements.

Les personnages et leurs animations, les environnements et l'ambiance sonore d'Until Dawn ont été retravaillés. Par exemple, le compositeur Mark Korven (The Witch, The Lighthouse) a été appelé pour réenregistrer une bande-son, en complément des chansons sous licence. Mais les développeurs promettent également une nouvelle caméra, une perspective inédite, des lieux et des interactions enrichis. Ils vont même toucher à l'histoire d'Until Dawn. Comment ? En intercalant plusieurs « passages émouvants inexplorés ». Des idées abandonnées que les développeurs ont encore en tête ? On le saura peut-être plus tard.

En tout cas, la différence visuelle entre l'original et le remake PS5 d'Until Dawn est déjà perceptible. Les visages ont nettement moins cet effet de cire, et ils jouissent de plus de détails. On le constate très bien sur le personnage au masque horrible, mais aussi sur ses yeux. Et ça vaut pour les passages éclairs avec les héros de cette aventure. Mais le plus gros changement, qui divise déjà, c'est la photographie. Le filtre bleuté a été supprimé, ce qui rejoint une déclaration du studio. « Nous avons utilisé une plus large palette de couleurs tonales ». Certains préfèrent pour l'instant la version PS4 à ce niveau. Until Dawn arrive sur PS5 et PC cette année.