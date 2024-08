Until Dawn, le très apprécié jeu horrifique, pourrait donner des nouvelles très bientôt de sa version PS5. De quoi enthousiasmer les joueurs, si c'est le cas.

Le jeu d'horreur psychologique Until Dawn, initialement sorti en 2014 sur PlayStation 4, pourrait bientôt recevoir une version améliorée pour PlayStation 5 et PC. L'enthousiasme autour de ce projet est palpable, et des signes commencent à enthousiasmer la communauté. Une bonne nouvelle à venir ?

Until Dawn PS5 pour bientôt ?

Until Dawn a été un succès surprise à sa sortie. Captivant les joueurs avec son histoire interactive et ses choix déterminants qui influencent le destin des personnages. Développé par Supermassive Games, le titre a été salué pour sa capacité à créer une atmosphère de tension et de suspense. Combinée à une narration riche et immersive.

Depuis l'annonce d'une version améliorée prévue pour l'automne 2024 sur PS5, les fans attendent avec impatience plus de détails sur cette réédition. Bien que l'annonce n'ait pas eu lieu lors de l'événement State of Play en mai 2024, la récente classification ESRB suggère que des nouvelles officielles pourraient arriver dès septembre.

Ainsi, l'annonce de la date de sortie de Until Dawn pourrait coïncider avec des événements majeurs du calendrier du jeu vidéo. En effet, Sony prévoit de sortir un autre jeu d'horreur exclusif, le remake de Silent Hill 2, le 8 octobre 2024, sur PS5 et PC. Il ne serait pas surprenant que Until Dawn soit lancé à la fin octobre. Capitalisant ainsi sur la saison d'Halloween, un moment propice pour les jeux d'horreur.

Des nouvelles d'ici septembre ?

Cette hypothèse est renforcée par la tendance des jeux d'horreur à cibler cette période de l'année. Lorsque l'intérêt pour les contenus effrayants est à son apogée. Une sortie fin octobre permettrait à Until Dawn de se positionner idéalement dans le calendrier des sorties. Offrant aux fans de frissons une expérience parfaite pour la saison.

Enfin, le Tokyo Game Show 2024, prévu pour septembre, pourrait être l'occasion idéale pour Sony. De révéler la date de sortie tant attendue de Until Dawn sur PS5 et PC. L'entreprise y tiendra un stand, et l'annonce du jeu pourrait y être l'un des moments forts. Notons au passage, que la version originale du jeu avait été quelque peu censurée au Japon. En raison de ses contenus sensibles.

