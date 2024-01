Until Dawn est l'une des grandes réussites des années 2010, et il est devenu avec le temps un véritable monument de l'horreur, assez pour franchir une étape supérieure afin de se faire connaître du grand public.

Until Dawn est un excellent jeu d'horreur qui a su faire frissonner plus d'un joueur lors de sa sortie en 2015. Véritable hommage aux films slasher de la fin des années 1990, le jeu suit un groupe de jeunes qui passe ses vacances dans un chalet de montagne en plein hiver, situé dans les montagnes de Blackwood Pines, en Alberta. Comme on peut s'en douter, rien ne va se passer comme prévu, et ce qui devait être un bon moment entre amis va se transformer en boucherie. Forcément, ce scénario donne des idées pour un long métrage. Et justement...

Until Dawn : un beau projet en route

Les adaptations de jeux vidéo en films sont devenues une tendance majeure ces dernières années. Dans cette lignée, un projet de film basé sur le jeu vidéo Until Dawn est désormais en cours de développement. Le réalisateur David F. Sandberg, célèbre pour ses contributions récentes à l'univers des super-héros, fait un retour aux sources en s'attaquant à ce genre horrifique. Ce projet est une collaboration entre Screen Gems et PlayStation Productions, deux entités sous l'égide de Sony.

Gary Dauberman, à qui l'on doit les scénarios de franchises horrifiques renommées comme Ça, Annabelle et La Nonne, a été chargé de peaufiner le script originellement écrit par Blair Butler. Outre Sandberg et Lotta Losten, qui produisent via leur société Mangata, d'autres noms tels que Roy Lee de Vertigo Entertainment ainsi qu'Asad Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Productions figurent parmi les producteurs.

Sandberg, natif de Suède, s'est fait connaître à Hollywood grâce à son court-métrage d'horreur Closet Space. Son premier long-métrage, Lights Out produit par New Line, a été un succès malgré un budget modeste. Il a ensuite réalisé Annabelle: Creation, scénarisé par Dauberman et intégré dans l'univers terrifiant de Conjuring. Plus récemment, Sandberg a mis en scène Shazam! et sa suite Shazam! Fury of the Gods, apportant sa vision unique au monde des super-héros.

Un jeu parfait pour une adaptation ?

Il est indéniable que Until Dawn, malgré les ajustements nécessaires pour une adaptation cinématographique, se prête remarquablement bien à une transposition en long métrage. Son intrigue s'inscrit parfaitement dans la lignée des slashers classiques, tels que Souviens-toi… l'été dernier ou Scream. En tant qu'hommage au genre, le jeu boucle la boucle, offrant un potentiel cinématographique assez évident.

Si cette adaptation rencontre le succès, il serait alors envisageable de voir d'autres titres du studio Supermassive, comme Man of Medan ou Little Hope, prendre le même chemin. Ces jeux, porteurs d'une essence narrative similaire, possèdent également le potentiel pour se transformer en films, s'inscrivant ainsi dans la tendance actuelle de porter à l'écran l'univers des jeux vidéo.