Until Dawn a récemment eu droit à une belle annonce, mais qu'en est-il d'un deuxième opus ? Si vous l'attendiez avec grande impatience, on est désolé pour vous.

La plupart d'entre vous se souviennent sûrement d'Until Dawn. Une véritable figure de proue des jeux d'horreur narratif sortie sur PS4. Supermassive Games a clairement marqué les joueurs avec ce titre, avant de se lancer dans son anthologie The Dark Pictures (qui n'aura pas rencontré un succès similaire, du moins critique). Aujourd'hui, on sait qu'un film en live-action est en préparation, mais pas que. Et au passage, on vient d'apprendre qu'une suite aurait pu voir le jour.

Until Dawn 2 aurait pu être une réalité

Il y a peu, le State of Play a confirmé une rumeur qui prenait de plus en plus d'ampleur. Until Dawn est de retour... mais pas dans un deuxième opus. En fait, il va avoir droit à un remaster sur PS5 et PC, avec des petites différences au rendez-vous. Il est développé par le studio britannique Ballistic Moon, qui l'a visiblement « recréé et amélioré » avec l'aide de l'Unreal Engine 5. Tout ça, c'est bien beau, mais certains fans sont restés sur leur faim. Cette tranche de la communauté souhaite avoir une nouvelle itération de la franchise, avec une aventure différente. Si vous en faites partie, eh bien, ne rêvez pas trop.

Si on le sait, c'est grâce au média Time Extension qui s'est entretenu avec plusieurs employés de Supermassive Games. Ces derniers ont confirmé qu'un Until Dawn 2 avait bien été mis sur la table. Un autre va même jusqu'à dire qu'à l'origine, The Quarry a été conçu en tant que prototype de cette suite. Quoi qu'il en soit, ça n'a jamais pu voir le jour, puisque Sony et le studio ont mis fin à leur partenariat. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement pourquoi, mais vous l'aurez compris, ça a coûté cher.

En fait, il y a plusieurs théories qui sont avancées. Prenez ça avec des pincettes, car ce n'est rien d'officiel. Un employé suggère que le coup de grâce à cette collaboration, c'est la recherche d'autres éditeurs pour présenter le pitch de The Quarry. De toute évidence, ce n'est pas trop passé auprès de Sony, mais encore une fois, on ne peut pas en être sûr. Une autre personne a un discours légèrement différent. Le géant aurait pris cette décision lorsque Supermassive Games a fait le choix de rendre disponible sur des plateformes concurrentes la série des Dark Pictures. Bref, vous avez saisi l'idée, ça a porté préjudice à Until Dawn 2.

Il y a encore de l'espoir

En soi, tout n'est pas perdu. Sony a encore les droits de la licence, et il peut très bien donner le feu vert pour une suite. La question maintenant, c'est de savoir à qui il confierait le projet. Pour le moment, inutile de trop s'avancer, puisque ça ne semble pas être dans les plans de la firme. Il faudra donc, en tout cas pour l'instant, se contenter du remaster qui sortira en 2024, sans plus de précision. Au menu, des améliorations au niveau des animations, mais également du côté des environnements ou des effets sonores.

En outre, ce nouvel Until Dawn aura même droit à une bande-son inédite signée Mark Korven, dont la réputation dans le domaine de l'horreur n'est plus à prouver. Pour le reste, voici ce qu'on peut lire dans le communiqué officiel : « vous pouvez ainsi profiter d’une nouvelle perspective sur le jeu original, et explorer des lieux enrichis avec de nouvelles interactions et objets à collectionner ». A première vue, on n'aura pas affaire à un simple remaster, et ça donne l'eau à la bouche.