C'est en tout cas ce que l'on peut retirer de plusieurs découvertes récentes en ce sens. Pour rappel, Sony avait racheté le studio Firesprite en 2021, avec dernièrement pour tâche de développer un jeu solo narratif d'horreur. Un certain faisceau d'indices tendrait vers un très attendu Until Dawn 2, alors que le premier opus est littéralement venu d'entre les morts avec le Remake à venir. On explore tout cela prudemment, lampe torche à la main.

Un Until Dawn 2 finalement en développement dans l'ombre ?

Sorti en 2015, le premier opus avait marqué les esprits par sa narration de haute volée et son ambiance délicieusement horrifique. Mais Sony semblait en avoir fini avec la licence, jusqu'à l'annonce d'un Remake qui devrait arriver très bientôt. Profitant de l'engouement à son égard, il se pourrait même que le géant japonais aille jusqu'à envisager un Until Dawn 2, mais cette fois pas par Supermassive Games.

Le développement d'un pour l'heure hypothétique Until Dawn 2 serait plutôt confié à Firesprite (Horizon Call of the Mountain). Leur prochain jeu serait en effet un « titre narratif d'horreur », prévu sur PS5... mais aussi sur PC, d'après le site d'Emily Stell, game designeuse chez Firesprite. Sony envisagerait donc de sortir ce jeu solo sur les deux plateformes. Une telle chose était pour l'instant réservée à des titres multi comme Helldivers 2 ou Concord. Mais le Remake du premier Until Dawn va également emprunter cette voie, ce qui pourrait augurer du bon pour une potentielle suite.

Selon d'autres rumeurs, notamment colportées par le généralement très bien informé Jason Schreier, ce nouveau jeu d'horreur serait basé sur une licence déjà connue. Rumeurs qui auraient été corroborées par une découverte dans le CV de Ren Alex-Rose, scénariste ayant travaillé chez Firesprite. Celle-ci aurait en effet collaboré avec le studio « au sein d'une licence préétablie ».

Un faisceau d'indices prometteurs

Il faut creuser encore plus profond pour ajouter de l'eau au moulin de la rumeur du développement d'un potentiel Until Dawn 2. Rendez-vous cette fois sur le profil Pinterest d'Andréas Houin, artiste environnement pour Firesprite. Nous pouvons y voir de nombreuses illustrations relatives à l'horreur cosmique (Cthulhu et autres œuvres de ce type). Nous savons par ailleurs en fouillant à droite à gauche que le prochain jeu du studio proposera plusieurs « branches narratives » en fonction de nos choix.

Puisqu'une telle orientation est notamment l'apanage du premier opus, voilà qui rajoute un certain crédit à la rumeur de l'arrivée très surveillée d'Until Dawn 2. Sur le terrain de l'horreur, notons toutefois que Sony dispose d'une autre licence que de nombreux fans aimeraient voir revenir, cette fois très typée folklore japonais : Siren, dont le dernier opus remonte à 2008. Quoi qu'il en soit, les amateurs de jeux d'horreur devraient garder un œil sur le prochain titre de Firesprite.

Sources : Site d'Emily Stell ; CV de Ren Alex-Rose ; Profil Pinterest d'Andréas Houin