La scène de la réalité virtuelle sur PC a débuté l'année 2024 avec une avancée majeure : la sortie en bêta publique du projet UEVR, conçu par le moddeur Praydog. Ce dernier est connu pour avoir déjà apporté la compatibilité VR à tous les jeux utilisant le RE Engine grâce à son REFramework. Mais cette fois, cela permet d'aller encore plus loin. C'est tout simplement bluffant. Et ça concerne l'Unreal Engine.

La réalité virtuelle franchit un nouveau cap avec l'Unreal Engine

UEVR permet donc de rendre tous les jeux sous Unreal compatibles avec la VR. On estime à environ onze mille le nombre de jeux basés sur Unreal Engine disponibles uniquement sur Steam, sans compter ceux sur d'autres plateformes comme Itch.io. Le framework UEVR apporte des fonctionnalités étendues pour la VR, telles que le suivi de tête 6DOF (6 degrés de liberté) complet, la gestion automatique des interfaces utilisateur en jeu, trois méthodes de rendu différentes (Native Stereo, Synchronized Sequential, et Alternating/AFR), un système de plugins permettant aux moddeurs d'ajouter encore plus de fonctionnalités, soit via la programmation C++ soit via le Blueprint d'Unreal Engine 4. Bref, c'est ultra complet.

Cependant, bien que les jeux devraient au moins fonctionner correctement en VR, cela ne signifie pas qu'ils sont tous parfaitement adaptés à ce format. L'outil supporte le l'Unreal Engine 4.8 à l'Unreal Engine 5.3. La communauté Flat2VR a d'ailleurs testé et créé une feuille de calcul répertoriant ces jeux. De plus, UEVR permet à la communauté de configurer des profils optimisés pour des jeux spécifiques, ce qu'ils ont déjà fait pour plusieurs titres comme Returnal, RoboQuest, Trepang2, Aliens: Fireteam Elite, et d'autres.

Tout simplement bluffant

Pour utiliser le mod UEVR, téléchargé depuis Github, il faut lancer le jeu, passer à UEVR, choisir le jeu dans la liste des processus en cours, sélectionner entre OpenVR et OpenXR (le premier pour les casques SteamVR, le second pour les casques Quest), appuyer sur démarrer et retourner au jeu. Il est également possible d'effectuer d'autres réglages pour optimiser l'expérience via le menu.

Bien que ce vaste projet de modding soit encore en phase bêta et puisse présenter des problèmes, la communauté Discord Flat2VR est très active pour offrir de l'aide. UEVR représente néanmoins un progrès considérable pour les joueurs de VR sur PC, car il permet de profiter d'une quantité massive de titres en réalité virtuelle.