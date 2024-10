Unity, l’un des moteurs de jeu les plus populaires, frappe fort avec la présentation de sa toute nouvelle version, Unity 6. Avec la démo Time Ghost, Unity met en avant des capacités graphiques impressionnantes, tournant sur une Nvidia GeForce RTX 4090. Habituellement associé à des jeux indépendants, Unity 6 montre qu’il peut désormais rivaliser avec des poids lourds comme Unreal Engine 5.

Une démo visuellement époustouflante

Time Ghost raconte visuellement l’histoire de deux personnages qui traversent le temps pour se retrouver. La démo nous emmène dans des paysages incroyablement réalistes : des montagnes couvertes de forêts, des champs d’herbe animés par le vent, des ruines antiques et des animations faciales bluffantes de réalisme qui n'ont clairement pas à rougir face à l'Unreal Engine 5.

L’animation des cheveux du personnage est particulièrement remarquable. Grâce au nouveau système de cheveux intégré à Unity 6, chaque mouvement est fluide et naturel. L'herbe réagit au vent et aux mouvements des personnages, ajoutant une touche de réalisme impressionnante. Les environnements, qu’il s’agisse des arbres sur les montagnes ou des rochers aux textures détaillées, sont eux aussi magnifiquement rendus.

Des capacités folles qui mettent à mal l'Unreal Engine 5

Unity 6 se distingue par sa capacité à gérer des animations et des effets en temps réel. L'un des exemples les plus frappants est l’animation des vêtements, qui utilise l'intelligence artificielle pour optimiser le rendu et réduire la taille des données sans perdre en qualité. Cette technologie permet de rendre des scènes aussi complexes tout en maintenant des performances élevées.

Cependant, certains aspects de la démo, comme les feuilles s'envolant du sol, montrent des limites. Individuellement, ces feuilles paraissent simples, mais l'effet global est saisissant. Cela prouve que même des détails relativement basiques peuvent contribuer à créer des visuels grandioses.

La comparaison avec Unreal Engine 5 est inévitable. Si Time Ghost impressionne, on remarque une légère différence de netteté entre cette démo et les démonstrations d’Unreal Engine 5. L’image semble plus douce, probablement à cause de l’anti-aliasing ou de la compression vidéo.