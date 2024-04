L'Unreal Engine 5, le moteur nouvelle génération d'Epic Games, vient de passer en version 5.4. Cette mise à jour entend pousser encore plus loin ses déjà impressionnantes capacités.

La nouvelle version de l'Unreal Engine 5 avait déjà étalé ses prouesses le mois dernier dans le cadre de la GDC 2024 avec la conférence annuelle State of Unreal. Celle-ci est désormais entre les mains des développeurs, avec de nombreux apports particulièrement prometteurs pour eux, mais aussi pour les joueurs.

L'Unreal Engine 5 fait étalage de ses prometteuses performances

Jusqu'à présent, l'Unreal Engine 5 se montrait impressionnant, mais aussi terriblement gourmand. Pour profiter de ses technologies phares comme Nanite, Lumen ou encore MetaHuman, des sacrifices devaient être faits sur les consoles actuelles, ou il fallait un PC absolument monstrueux. Avec la version 5.4, Epic Games s'est donc sérieusement penché sur l'amélioration des performances de son moteur. Les sacrosaints 60 FPS devraient ainsi être plus aisés à atteindre sur le hardware actuel grâce à cette nouvelle mouture.

Cet effort sur les performances du moteur passe notamment par l'amélioration de la compilation des nuanceurs. Cela devrait se traduire par une nette évolution au niveau de la fluidité. Outre un framerate plus stable, les saccades dues à ladite compilation devraient être bien moins présentes. « Alors que de nombreux développeurs ciblent une expérience à 60 Hz, nous avons investi des efforts considérables pour améliorer les performances de rendu dans l'Unreal Engine 5.4 », nous indique ainsi Epic Games dans la vidéo ci-dessous.

Un avenir qui semble radieux pour le moteur phare d'Epic Games

Avec cette nouvelle version, l'Unreal Engine 5 se montre donc toujours plus prometteur. Compte tenu de la sortie très prochaine d'Hellblade 2, il semblerait toutefois que le titre de Ninja Theory ne puisse pas en profiter. Tel ne sera en revanche pas le cas de notamment Marvel 1943 Rise of Hydra. Ce nouveau jeu produit par Amy Hennig a en effet eu accès à toutes ces nouveautés en accès anticipé. Cela a d'ailleurs permis aux fans d'être régalés par un trailer d'une beauté presque surhumaine.

Espérons que les nombreux autres jeux propulsés par l'Unreal Engine 5 seront du même acabit, avec de bonnes performances au programme. On pense notamment à The Witcher 4 et Cyberpunk 2, parmi tant d'autres titres extrêmement attendus créés en partenariat avec Epic Games.