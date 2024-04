L'Unreal Engine 5.4 est disponible et nous avons déjà le droit à la première vidéo comparative. Une version clairement plus belle que la précédente. Tout se joue dans les détails.

Le moteur Unreal Engine 5.4, lancé récemment, fait déjà parler de lui grâce à une vidéo comparative mise en ligne. Qui met en évidence les améliorations notables apportées aux réflexions par rapport à la version précédente, Unreal Engine 5.3. Pour admirer tout ça, vous pouvez compter sur la nouvelle vidéo ci-dessous. L'évolution est assez bluffante, à n'en pas douter.

Unreal Engine 5.4 au rapport

Comme le rapporte wccftech, la vidéo, réalisée par JSFILMZ, utilise une séquence identique pour démontrer les différences de qualité des réflexions entre les deux versions du moteur. Avec Unreal Engine 5.4, une nouvelle option appelée Screen Traces a été introduite. Semblant s'appuyer sur des réflexions calculées à partir de l'espace écran, contrairement aux réflexions tracées par rayon de la version 5.3. Ce changement a suscité des discussions, car il semble que la qualité des réflexions ait diminué avec cette nouvelle méthode.

Au-delà de cette comparaison, la version 5.4 d'UE apporte plusieurs améliorations techniques visant à optimiser l'expérience des développeurs et des utilisateurs. Parmi les nouveautés, on note l'ajout de l'option Nanite Adaptive Tessellation. Qui permet une tessellation adaptative plus fine, ainsi que les Heterogeneous Volumes, pour la production de fumée et de nuages dynamiques et réalistes. Ces fonctionnalités sont destinées à renforcer le réalisme et la dynamique des environnements de jeu.

L'accent a également été mis sur l'amélioration de la performance générale, notamment pour les expériences ciblant les 60 Hz. De plus, des optimisations ont été apportées à la compilation des shaders, réduisant ainsi significativement les temps de préparation des projets. Unreal Engine 5.4 semble donc marquer une étape importante dans l'évolution de ce moteur graphique. Avec des améliorations qui devraient faciliter et enrichir la création de contenus immersifs et performants. Les développeurs et créateurs de jeux peuvent trouver plus d'informations sur ces nouveautés sur le site officiel d'Unreal Engine.