Plusieurs jeux ont déjà succombé à l'Unreal Engine 5, dont Fortnite ou Lords of the Fallen. Mais la liste va s'allonger d'ici les prochains mois, voire années. Différents gros titres très attendus, exclusifs ou non à une plateforme, ont adopté l'outil d'Epic Games à l'image d'Hellblade 2, Silent Hill 2 Remake ou l'intrigant Nobody Wants to Die. Et ce ne sont que les softs prévus à court terme, car le nouveau Tomb Raider ou The Witcher Remake tourneront également grâce à ce moteur. Pour montrer ses capacités, un jeu gratuit est sorti sur Steam cette semaine.

Unreal Physics, le jeu gratuit Unreal Engine 5, dispo sur Steam

L'Unreal Engine 5 offre tout un parterre d'améliorations par rapport aux précédentes itérations en termes d'éclairage, de construction de mondes ouverts ou même de gain de productivité pour les développeurs. Mais le moteur d'Epic Games propose aussi des avancées au niveau de la physique. Et c'est ce point que Jilted Generation Productions veut mettre en valeur avec le jeu gratuit Unreal Physics. Un soft disponible dès maintenant sur Steam. Qu'est-ce qu'Unreal Physics ? Un « bac à sable 3D dynamique » composée de plusieurs démos Unreal Engine 5 qui utilisent deux systèmes distincts, FluidNinja et Chaos, pour des rendus plus réalistes.

« Qu'il s'agisse de l'écoulement gracieux de l'eau, du réalisme fascinant de la fumée ou de l'écoulement visqueux de la lave en fusion, la dynamique des fluides dans ce bac à sable vous laissera bouche bée » indique la page Steam du jeu gratuit Unreal Engine 5. Un labo d'expérimentation interactif qui vous laisse tester la destruction dans un environnement copié-collé du hall d'immeuble où Neo et Trinity sauve Morpheus dans Matrix, la propagation de la fumée, ou les différents mouvements de l'eau avec des dizaines d'objets flottants.

Même s'il est bien étiqueté comme un jeu, c'est bien une vitrine technologique créée avec l'intention de démontrer les progrès de l'Unreal Engine 5, et des système FluidNinja et Chaos. Les avis semblent contrastés, mais les plus optimistes louent le potentiel et la qualité de la physique. Pour télécharger ce titre Unreal Engine 5, rendez-vous sur la page Steam d'Unreal Physics.