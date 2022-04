Durant sa dernière conférence, Epic Games a annoncé la disponibilité immédiate de son Unreal Engine 5. La nouvelle version de son moteur qui a été étrennée par Fortnite et qui, à terme, propulsera un paquet de jeux. Outre les projets confirmés, voici les studios qui utilisent l'UE5.

Les développeurs se jettent sur l'Unreal Engine 5

Nous n'avons à l'évidence pas accès à l'ensemble des jeux qui vont tourner sous UE5, mais plusieurs se sont manifestés d'eux-mêmes. CD Projekt Red a basculé dessus pour The Witcher 4 afin d'avoir un "monde ouvert plus époustouflant", et Crystal Dynamics fera de même pour le nouveau jeu Tomb Raider.

The Coalition, qui vient de sortir une démo technique, continuera à l'adopter également pour Gears 6 ou son IP inédite, comme de nombreux Xbox Game Studios. En effet, sur le slide ci-dessous, d'autres studios Microsoft apparaissent à l'image d'Undead Labs (State of Decay 3), Obsidian Entertainment (Awoved, The Outer Worlds 2...) ou encore The Initiative (Perfect Dark).

Un autre constructeur est également sur la photo : Sony Interactive Entertainment. Si les PlayStation Studios ont leurs moteurs customisés, Haven - la société de Jade Raymond -, a sélectionné l'Unreal Engine 5 pour sa première exclu PS5. Mais côté Sony, c'est surtout le PS VR 2 qui va en tirer avantage avec, entre autres, Horizon Call of the Moutain.

Un moteur disponible avec deux démos

Epic Games a aussi valorisé l'Unreal Engine 5 par le biais de deux démos téléchargeables. City Sample vous fera visiter les coulisses de Matrix Awakens, en tant que spectateur. Exit donc les gunfights dans la peau d'IO. Les amateurs de flingues se tourneront vers Lyra qui est un shooter vitrine des fonctionnalités de l'UE5 et de son rendu in-game. Tim Sweeney et ses équipes ont déjà planifié de le mettre à jour pour faire la démonstration des dernières avancées du moteur.

Vous êtes développeurs ou curieux ? Tout cela est disponible sur le site Epic Games.