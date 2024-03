L'Unreal Engine 5 est sûrement le plus beau moteur de jeu vidéo à l'heure actuelle. Et il le démontre encore une fois à travers une toute nouvelle vidéo. Un vrai plaisir pour la rétine.

Une fois de plus, l'Unreal Engine 5 nous éblouit en démontrant son plein potentiel. Cette fois, une vidéo réalisée par Digital Dreams nous plonge dans une forêt tropicale sous une pluie battante. La météo et la géographie ne sont pas sans rappeler celles que nos héros subissent dans le tout premier Jurassic Park, notamment pendant la fameuse tempête tropicale qui contribue à la chute du parc. En résumé, c'est vraiment impressionnant.

L'Unreal Engine 5 est éblouissant

Avec cette nouvelle vidéo au nom évocateur de "Virtual Forest Walk", on a vraiment l'impression d'être en plein cœur de l'Isla Nublar, et on s'attend à chaque minute qu'un dinosaure surgisse d'un buisson pour dévorer "la caméra". Si une partie du jeu Jurassic Park Survival se déroule en monde ouvert ou semi-ouvert, c'est exactement à cela que cela devrait ressembler. C'est du moins ce que souhaitent ardemment les fans. Jetez un œil au travail incroyable effectué sur les textures, les effets de lumière et même la pluie. C'est tout simplement bluffant.

La mise à jour 5.3 d'Unreal Engine, déployée en septembre 2023, a marqué une avancée notable par rapport aux versions précédentes, avec des améliorations majeures en termes de rendu, de développement et d'outils pour la production virtuelle. Elle a également introduit des fonctionnalités expérimentales inédites dans les domaines du rendu, de l'animation et de la simulation, offrant des capacités de rendu volumétrique d'un niveau digne du cinéma.

Plusieurs titres très attendus prévoient d'utiliser cette technologie avancée, parmi lesquels figurent le futur Tomb Raider, le remake de The Witcher, et STALKER 2: Heart of Chornobyl, dont la sortie est prévue pour le 5 septembre 2024. Bien que l'utilisation d'Unreal Engine 5.3 ne garantisse pas systématiquement une qualité visuelle comparable à celle des démonstrations techniques, elle indique néanmoins un potentiel esthétique prometteur pour ces jeux. Dans tous les cas, il faut s'attendre à ce que les jeux ressemblent de plus en plus au rendu ci-dessus. Très clairement.