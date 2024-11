La dernière démonstration de l'Unreal Engine 5.4 fait parler d'elle. Cette fois, Scans Factory nous offre une reconstitution bluffante de Rome, visible gratuitement dans une démo à couper le souffle. Grâce à ses effets de pluie et ses reflets réalistes sur les flaques d'eau, la capitale italienne est magnifiquement mise en valeur. Bien qu’il ne s'agisse pas d’une copie exacte de la ville, cette version numérique réussit à capturer l’ambiance unique de Rome.

L'Unreal Engine 5.4 continue d'évoluer

Depuis ses débuts en 2022, l'Unreal Engine 5 a connu de nombreuses améliorations. La version 5.4 pousse encore plus loin les performances visuelles tout en optimisant l’utilisation du CPU. Ces avancées permettent de profiter de graphismes plus fluides et détaillés. Cependant, malgré ces progrès, le moteur continue de souffrir de problèmes de saccades dans certains jeux, un défi qu'Epic Games cherche toujours à résoudre.

Si votre PC n’est pas assez puissant pour faire tourner la démo, pas de panique. Digital Dreams a publié une vidéo en 8K qui permet d’admirer la reconstitution de Rome. Dans cette vidéo, les spectateurs peuvent découvrir les bâtiments historiques, les jeux de lumière et les ombres dynamiques, mettant en avant tout le potentiel visuel du moteur. Si vous pensez avoir un bon PC, vous pouvez tester la démo par ici.

Vers de nouvelles innovations avec la version 5.5

La version 5.5 d'Unreal Engine, déjà en préversion, promet encore plus de fonctionnalités, dont les MegaLights. Ces lumières dynamiques permettent aux développeurs de créer des scènes encore plus réalistes, avec des ombres et des éclairages naturels. Ces nouveautés devraient offrir aux créateurs plus de liberté pour repousser les limites du réalisme.

En résumé, cette démo de Rome sur Unreal Engine 5.4 démontre clairement la puissance graphique du moteur. Elle prouve qu'Epic Games ne cesse de se dépasser pour offrir des expériences visuelles époustouflantes, tout en préparant de nouvelles fonctionnalités qui promettent de révolutionner encore plus le monde du jeu vidéo.

Source : Scans Factory