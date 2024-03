Annoncé lors de la Gamescom 2020, Unknown 9 : Awakening sort de son long silence avec une apparition remarquée lors du Xbox Partner Showcase. Le titre de Reflector Entertainment, racheté la même année par Bandai Namco, a ouvert le bal en donnant de ses nouvelles afin de présenter aussi bien son concept que de nous livrer un aperçu de son gameplay.

Après plus de trois ans, Unknown 9 Awakening se montre

Trois ans et demi plus tard, Unknown 9 : Awakening est fin prêt à faire les présentations. Mais si vous vous souvenez ? Ce jeu d’action-aventure avec un accent prononcé sur la narration qui s’était fait remarquer lors d’une Gamescom avant de complètement disparaître. Et bien le voilà enfin de retour. Reflector Entertainment est enfin en mesure de partager le fruit de son travail et surtout de livrer un premier aperçu de gameplay. Après tout ce temps, une petite piqûre de rappel s’impose. Le titre met en lumière Haroona, une enfant élevée dans les rues de Calcutta en Inde hantée par des visions de sa propre mort et incarnée par Anya Chalotra (Yennefer dans la série The Witcher). Sous la tutelle de son mentor, elle apprendra à utiliser ses pouvoirs, lui permettant de manipuler l’invisible, pour accéder à une autre dimension: le Revers.

Dans sa quête de revanche, elle sera amenée à parcourir le monde et à découvrir de puissantes connaissances cachées. Son chemin croisera rapidement celui des Ascendants, la faction dissidente d’une société secrète et particulièrement dangereuse. Elle pourra compter sur l’énergie du Fold, lui permettant de manipuler les gens, les objets et les armes à n’importe quelle distance. Quelques-unes des capacités ont justement été montrées en action dans cette première bande-annonce de gameplay d’Unknown 9 Awakening. Haroona pourra par exemple faire écran aux tirs, anéantir tout sur son chemin ou tirer parti de l’armement de son adversaire en prenant son contrôle.

Un univers connecté

« Nos équipes de conception et de développement se sont concentrées sur cette combinaison unique de compétences, en concevant un ensemble de mécanismes de jeu qui vous donnent un contrôle total sur votre stratégie de combat. L’expérience qui en résulte vous permet de choisir la façon dont vous éliminez vos ennemis. Que ce soit en mode furtif, en plein combat, en canalisant l’énergie du Fold pour utiliser les capacités de l’Umbric, ou en utilisant une combinaison de tous ces éléments, c’est à vous de décider », explique le studio dans un communiqué officiel de Unknown 9 Awakening .

Pour les plus curieux, sachez que l’univers Unknown 9 est entièrement transmédia avec notamment un livre Genesis, une BD Unknown 9: Torment et même un podcast Out of Sight. Toutes les histoires sont interconnectées, mais racontées à travers divers supports. « En fin de compte, nous n’avons pas seulement développé un jeu vidéo. Nous avons construit un univers narratif complexe dans lequel vous pourrez vous immerger ! », ajoute le studio. Le récit commencera avec le jeu Unknown 9: Awakening dès l’été 2024.