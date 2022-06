Pendant que la PS5 Pro est toujours source de rumeurs, même au sein des professionnels de la tech, Sony aurait bien quelques nouveaux accessoires dans les cartons. Selon les derniers bruits de couloir, le constructeur préparerait une nouvelle « manette PS5 Pro », comme l'a si bien appelé la source.

Bientôt une manette PS5 Pro

Tom Henderson (via TryHardGuides)a encore frappé. L’insider bien informé affirme que Sony prépare de nouvelles manettes PS5 Pro. Répondant au doux nom de code « Hunt », elles embarqueraient de nouvelles fonctionnalités, en plus du retour haptique et des gâchettes adaptatives de la DualSense classique. On parle ici de palettes amovibles à l'arrière comme on trouve chez Scuf et Burn, d’un grip supérieure, de joysticks interchangeables et de bloque-gâchettes à réglage rapide qui permet plus de contrôle et de faire en sorte que l'action de tir soit plus brève par exemple.

Sony lorgnerait clairement du côté des pads premium tout en conservant le design classique de la DualSense. Henderson explique que le plus gros changement de la manette PS5 Pro serait cependant au niveau des boutons sous les sticks analogiques qui permettrait d’enlever complètement les joysticks si le joueur le souhaite. L’insider n’a cependant pas élaboré ce point. D’après lui, il ne faudrait pas attendre très longtemps avant de découvrir cette DualSense, qui réserverait également quelques surprises au niveau software. Elle serait en effet révélée dans les semaines à venir, en même temps de nouveaux hardwares. On calme tout de suite vos ardeurs, aucune console ne sera annoncée.