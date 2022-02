Uncharted le film, qui sert de baptême de feu à PlayStation Productions, défie les pronostics à l'heure des premiers comptes. Avec plus de 100 millions de dollars en un week-end, Sony Pictures peut souffler. Un nouveau succès peut-être inattendu après celui de Venom 2: Let There Be Carnage.

Nathan Drake et ses amis cassent la baraque, les chiffres

À première vue, il aurait pu largement se planter mais Uncharted le film fait les beaux jours de ses producteurs. En effet, il a déjà amassé 139 millions mondialement tandis que son budget s'élève à 120 millions de dollars. Une affaire rentable d'autant qu'il n'est pas disponible sur tous les territoires. La sortie en Chine, qui est un énorme marché, est fixée au 14 mars 2022.

En un week-end d'exploitation, il a rapporté 44,1 millions de dollars pour une prévision initiale de 30 millions. Désormais et grâce à un jour férié aux Etats-Unis, il a dû atteindre voire dépasser les 52 millions.

Chez nous, 757 714 spectateurs se sont rendus dans les salles pour voir Uncharted le film les trois premiers jours de sa diffusion, soit plus que d'autres films basés sur des jeux. Comme le constate Boxoffice Pro, c'est supérieur à Assassin's Creed (604 746 entrées) ou Tomb Raider avec Alicia Vikander (492 918). Selon Erik Davis (Fandango, Rotten Tomatoes), Uncharted est même quatrième du top 5 des meilleurs débuts, aux US, pour une adaptation :

Sonic, le film : 58 millions de dollars

Détective Pikachu : 54 millions de dollars

Tomb Raider : 47 millions de dollars

Uncharted : 44 millions de dollars

Angry Birds : 38 millions de dollars

Après le triomphe de Spider-Man : No Way Home, le monde entier semble avoir adopté Tom Holland. Pour combien de temps ?

Uncharted 2 le film dans les années à venir ?

C'est une interrogation légitime après une communication interne de Tom Rothman, PDG de Sony Pictures, que le site Deadline a pu se procurer.

Avec plus de 100 millions de dollars de recettes dans le monde entier après seulement un week-end, un score spectateur de 90% sur Rotten Tomatoes, Uncharted est une nouvelle licence cinématographique à succès.

"Licence", c'est le terme à retenir qui semble confirmer doucement une suite. Si les spectateurs se sont montrés nombreux, la critique est plus tiède. Sur Rotten Tomatoes, celle-ci n'est que de 40%, un pourcentage qui tracasse moins le géant.

On remarquera aussi que malgré le contexte de pandémie et des sorties uniquement au cinéma, Sony Pictures s'en sort très bien. Spider-Man : No Way Home a engrangé plus d'1,8 milliards de dollars et Venom 2, plus de 500 millions. Pour ce dernier, c'est encore plus étonnant étant donné les critiques très mordantes qui pointaient plutôt un naufrage rarement vu.