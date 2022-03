La date de lancement d'Uncharted Legacy of Thieves Collection sur PC aurait leaké sur la toile. Déjà disponible sur PS5, la compilation comprend Uncharted 4 et le spin-off Lost Legacy.

Le PC attend encore sa version d'Uncharted Legacy of Thieves Collection, mais Steam a peut-être vendu la mèche à ce sujet. Cette compilation composée d'Uncharted 4 : A Thief's End et du spin-off Uncharted : The Lost Legacy sortirait à l'été 2022. Une date exacte circule même.

Oh yes, yes, yes, yes !

Le 28 janvier dernier, la collection est apparue sur PS5 avec deux jeux toujours resplendissants malgré le poids des années. Un moyen pour Sony Interactive Entertainment et Naughty Dog de combler le début d'année. Et au passage, ça a permis d'atteindre une audience plus importante et de surfer sur la vague du film Uncharted.

Selon SteamDB, la base données de la plateforme de Valve, Uncharted Legacy of Thieves Collection serait disponible le 15 juillet 2022 sur PC. C'est ce qui est affiché pour la partie cachée de la boutique, mais sur la façade, la fiche n'indique que 2022, comme sur l'Epic Games Store en somme.

Découvrez des morceaux d'histoire perdus avec Nathan Drake et Chloe Frazer, des voleurs charismatiques à la personnalité complexe, tandis qu'ils voyagent pleins d'émerveillement autour du monde, en quête d'aventures extraordinaires et de mythes oubliés.

Uncharted Legacy of Thieves Collection : quelles améliorations sur PC ?

En l'absence d'une date de sortie sur PC, on peut quand même s'intéresser aux ajouts, même s'il ne faut pas s'attendre à des bouleversements majeurs. On aura donc des softs plus beaux que ceux sur PS4, des chargements quasi inexistants, et plusieurs modes de jeu. À titre d'exemple, sur PlayStation 5 on en a ainsi trois :

Le mode «Fidélité» avec du 4K natif 30fps

Le mode «Performance» en 60fps, la résolution n'étant pas indiquée

Le mode «Performance +» avec du 1080p 120fps

La manette DualSense, qui fonctionne sur PC, pourrait également être prise en charge avec le retour haptique et les gâchettes adaptatives. On se dit aussi qu'il pourrait y avoir une compatibilité avec les écrans larges et des technologies comme le DLSS de Nvidia.

Uncharted Legacy of Thieves Collection est actuellement disponible sur PS5.