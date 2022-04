On le sait maintenant, Sony veut intensifier ses efforts pour porter les jeux PlayStation sur PC. Uncharted Legacy of Thieves Collection est la prochaine exclusivité qui doit arriver sur ces machines. Et il semblerait qu’on tienne enfin sa date de sortie.

Le leak de Nvidia se confirme de jour en jour. Dans la très longue liste dévoilant de futurs jeux depuis révélés, d’autres qui attendent leur heure, la fuite provenant de la base de données du constructeur laissait également entrevoir une sortie d’Uncharted Legacy of Thieves Collection d’ici cet été. Un créneau qui aurait signifié que Sony n’allait plus porter ses dernières sorties sur PC un an ou plus après leur lancement original. Et ce serait finalement vrai.

L’Epic Games Store a visiblement vendu la mèche avant l’heure dans un billet de blog publié ce weekend. Les créateurs de Fortnite listent l’ensemble des jeux à venir cette année sur leur plateforme. Uncharted Legacy of Thieves Collection y est mentionné et affublé d’une date de sortie sur PC visiblement fixée au 20 juin 2022.

Deux jeux plus beaux que jamais

Le conditionnel reste cependant de rigueur, puisque ni Sony ni Naughty Dog n’ont fait d’annonce officielle. Il peut tout aussi bien s’agir d’une erreur, d’autant que SteamDB laissait entendre que le jeu arriverait plutôt en juillet. Ceci étant, une sortie d’ici cet été semble de bon augure.

Pour rappel, Uncharted Legacy of Thieves Collection regroupe Uncharted 4 et Uncharted : The Lost Legacy. Les deux opus ont été retravaillés pour utiliser au mieux la puissance de la PS5. On y retrouve tous les arguments d’une remasterisation sur next-gen, dont une résolution en 4K, un framerate pouvant grimper jusqu'à 120 fps et des temps de chargements réduits. La DualSense y est exploitée avec le retour haptique, et ça tombe bien puisque la manette PS5 a amélioré son support sur PC. De son côté, la franchise va officiellement reprendre du service et un éventuel Uncharted 5 est en préparation chez les Dogs.