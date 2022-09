Après des mois de rumeurs, l'Epic Games Store donne une nouvelle date de sortie pour Uncharted Legacy of Thieves Collection. Cette fois, c'est la bonne ?

Uncharted Legacy of Thieves Collection en octobre sur PC ?

Si nous sommes prudents vis-à-vis de la date de sortie d'Uncharted Legacy of Thieves Collection, c'est qu'au fil des mois, on a entendu tout et son contraire. Pour l'Epic Games Store, ça aurait dû être le 20 juin 2022 et le 15 juillet 2022 pour SteamDB. Finalement, ça n'a été ni l'un ni l'autre.

Toutefois, la boutique d'Epic a peut-être la bonne information aujourd'hui. D'après la fiche du jeu, ce serait pour le 19 octobre 2022. En cas de précommande, les acheteurs pourraient repartir avec un planeur inspiré de l'hydravion de Sully pour Fortnite. Le planeur serait disponible à part dès le 17 novembre 2022. Le battle royale d'Epic Games a déjà eu par le passé des cosmétiques Uncharted avec des skins de Nathan Drake et Chloe Frazer, une emote, deux pioches et une sacoche accessoire de dos.

Cette compilation inclut Uncharted 4 : A Thief's End et Uncharted : The Lost Legacy. Les deux jeux peuvent être lancés en 4K native à 30fps, en 4K upscalée à 60fps ou en 1080p à 120fps.