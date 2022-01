À l'occasion de la sortie d'Uncharted Legacy of Thieves Collection, le directeur créatif Shaun Escayg et le réalisateur Kurt Margenau ont accordé une série d'interviews pour revenir sur les aventures pour le moins mouvementées d'un certain Nathan Drake et de Chloe Frazier.

Je ne suis pas un voleur

Le studio Naughty Dog ayant été particulièrement occupé (et éprouvé) par le développement de The Last of Us Part II, et pourtant, la série pourrait se poursuivre, comme l'a déclaré Escayg auprès de Games Radar :

Uncharted parle de cœur, de luttes, de personnages complexes et de leur persévérance, et je pense que cette lutte est en chacun de nous. C'est la "sauce spéciale" d'Uncharted, qui donne juste envie d'y retourner. Nous apprécions tellement cet univers. Pour la suite, je pense que nous pouvons dire avec certitude que nous ne pouvons jamais dire jamais. Uncharted est une licence que nous aimons – que le studio adore. C'est un monde que nous voulons retrouver. Voilà ce que je peux dire.

Voilà qui laisse donc potentiellement la porte ouvertes à d'autres aventures, pour peu que les vents soient favorables, et la caret au trésor pas trop cryptique.

Rappelons en attendant d'éventuelles nouvelles plus officielles les quelques nouveautés apportées par Uncharted Legacy of Thieves Collection :

Un mode Fidélité pour jouer en 4K native à 30 images par seconde

Un mode performance afin de proposer un frame rate à 60 images par seconde

Et enfin un mode performance+ inédit proposant un affichage 1080p à 120 images par seconde sur les écrans compatibles

Uncharted Legacy of Thieves Collection sera disponible le 28 janvier 2022 sur PS5. Les joueurs PC peuvent d'ores et déjà précommander leur version sur Steam et l'Epic Games Store en attendant sa sortie, toujours prévue pour "2022".