Nathan Drake sera-t-il définitivement jeté aux oubliettes ? L’aventurier le plus célèbre de la PlayStation a peut-être pris sa retraite, mais Sony n’en a pas fini avec la licence. Alors qu’un nouvel Uncharted est officiellement en préparation, une nouvelle rumeur vient de surgir de nulle part.

Un reboot d'Uncharted sans Naughty Dog ?

Celle-là on ne l’avait pas vu venir. Insider Gaming vient de relayer une rumeur pour le moins étrange en provenance tout droit de Theleak.co, qui a eu le nez creux sur quelques informations, mais dont le crédit reste encore à prouver. D’après deux de leurs sources, Sony aurait donné son feu vert à un reboot de la série Uncharted, le plus étonnant étant qu’il ne serait pas confié à Naughty Dog. The Leak n’a cependant pas d'information quant aux studio qui aurait la lourde de tâche de développer un tel projet. Il avait été question d’un nouvel épisode par Bend Studio à un moment, avant que l’idée ne soit avortée. Selon leurs dires, Sony aurait pris la décision plus tôt dans l'année.

En octobre dernier, le studio californien annonçait travailler en co-développement « sur un nouveau projet prometteur avec Naughty Dog dans une franchise adorée ». Une employée des Dogs chargée du recrutement avait également confirmé qu’un Uncharted 5, ou en tout cas un nouvel opus, était en développement au sein du studio californien. On se rappelle qu’elle cherchait des « talents de tous niveaux, des êtres spéciaux pour constituer les futures équipes, non seulement des prochains jeux du studio mais aussi de l’héritage d’Uncharted ». La rumeur reste cependant à prendre des pincettes et il est impossible de savoir pour le moment si Nathan Drake reprendra du service ou si un nouveau personnage nous emmènera vers de nouvelles aventures. On ne devrait cependant pas avoir des nouvelles de sitôt à en croire The Leak puisque le projet n'en serait encore qu'à ses débuts.