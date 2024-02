En ce moment, c'est une période de folie pour les fans du studio Naughty Dog. En effet, il y a quelques jours (au moment de la rédaction de cette news), Neil Druckmann en personne a révélé qu'un The Last of Us 3 était en préparation. Il n'en fallait pas plus pour bouleverser totalement Internet. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, désormais, nous avons le droit à une très grosse rumeur concernant Uncharted. De quoi chambouler encore un peu plus le cœur de très nombreux joueurs.

Uncharted, un retour en grande pompe

Malgré le grand succès des opus précédents, la série de jeux Uncharted n'a pas bénéficié de nouveau titre depuis la parution d'Uncharted: The Lost Legacy en 2017, soit il y a presque sept ans. Cette absence prolongée suscite des questions légitimes sur l'avenir de la franchise. Toutefois, de récentes informations ont suscité un nouvel espoir parmi de nombreux fans. Ou pas.

Effectivement, d'après des détails révélés au cours d'un épisode récent du podcast XboxEra, Nick Baker et John Clarke, co-fondateurs de ce podcast, ont divulgué des nouvelles encourageantes concernant le développement d'un jeu Uncharted inédit. Ils ont spécifiquement mentionné un remake complet du premier jeu de la série, Uncharted: Drake's Fortune, lancé en 2007, actuellement en préparation pour la PS5. Bien que la concrétisation de ce projet ne soit pas entièrement garantie, Baker a fait remarquer qu'il est « à tout le moins, considéré avec beaucoup de sérieux».

Le remake de TLOU sur PS5. Imaginez un peu le même travail sur Uncharted 1.

Une information à prendre avec des pincettes

Les détails concernant ce remake semblent fiables, Baker et Clarke ayant affirmé avoir reçu des informations de sources indépendantes et avoir vu des preuves appuyant leurs dires. Cependant, l'identité du studio de développement demeure incertaine. Et, suivant les pratiques journalistiques, la protection des sources est primordiale... On doit donc se contenter de ces renseignements pour l'instant. Les informations disponibles ne précisent pas si Naughty Dog, le développeur historique de la série, ou Bluepoint Games, qui a travaillé sur Uncharted: The Nathan Drake Collection en 2015, sont impliqués dans ce projet.

Dans tous les cas, on peut très bien envisager un travail très proche de ce qui a été fait avec The Last of Us Part 1 et le remake PS5 d'août dernier. À savoir un gameplay légèrement modernisé et des graphismes totalement sublimés, notamment en s'inspirant du travail de The Last of Us Part 2. Ce qui est certain, c'est que si ce remake est réel, cela risque de diviser, étant donné que tout le monde (ou presque) attend un cinquième épisode d'Uncharted.

Enfin, histoire d'ajouter un peu de mystère (ou de suspicion) à tout cela, rappelons que Neil Druckmann en personne avait annoncé que le studio en avait terminé avec Uncharted. Peut-être parlait il uniquement du potentiel Uncharted 5 dans ses propos et non d'un remake ? Il ne reste plus qu'à patienter pour en avoir le cœur net.