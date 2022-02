Charpentier, plombier et éternel sauveur de la Princesse Peach, l'icône de Nintendo a touché à tout. Au platformer évidemment, sa raison d’être, au tennis, au foot… ou au RPG dès 1996 avec Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars sur Super Nintendo. Une licence développée par Square Enix, qui connaît les jeux de rôle sur le bout des doigts, et éditée par Big N.

Basé sur des combats au tour par tour, le soft permettait d’incarner Mario mais aussi Bowser, Princesse Peach, Mallow et Geno qui jouissaient tous d’attaques et de techniques particulières. Depuis, Nintendo a repris en main le genre avec deux franchises : Paper Mario et Mario & Luigi.

Un Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars 2 avant la retraite

Le réalisateur du jeu, Chihiro Fujioka (qui a également collaboré sur Mario & Luigi), se voit bien mettre un terme à sa longue carrière avec un nouveau Super Mario RPG. Il a exprimé son souhait auprès de la chaîne YouTube MinnMax, des propos relayés et traduits par NintendoLife :

J’adorerais en faire un nouveau. Au cours de ma carrière, j’ai été impliqué dans beaucoup de jeux, mais si c’est possible, j’aimerais vraiment que mon dernier soit un autre jeu Super Mario RPG. J’aimerais revenir sur la licence et créer un Mario RPG (différent de Mario & Luigi), où l’on contrôle Mario uniquement.

L’appel est lancé, mais sera t-il entendu par Square Enix, Nintendo ou les deux à la fois ? Il va sûrement falloir être patient. Dans les semaines et mois à venir, Big N s’en tiendra aux sorties de leur planning avec de nouveaux circuits pour Mario Kart 8 Deluxe - à défaut d’un Mario Kart 9 - et un titre plus sportif, Mario Strikers : Battle League Football. Si vous voulez réellement revivre l’aventure Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, il vous reste la console virtuelle de la Wii et Wii U.

