Les sorties de jeux vidéo du mois de juillet 2024 ne sont pas très nombreuses, mais il y a du beau monde mine de rien. Hier, le 2 juillet, sortait d’ailleurs un tout nouveau jeu gratuit sur PS5, Xbox Series, PC et même PS4 et Xbox One. Un free-to-play qui avait déjà fait ses armes lors de quelques phases de test et qui avait d’ailleurs plutôt plu aux joueurs qui ont pu l'essayer. On parle bien sûr ici de The First Descendant, le shooter looter de Nexon qui démarre sur les chapeaux de roues, rien ne pouvait vraiment prédire un tel engouement.

The First Descendant, un jeu gratuit qui cartonne dès son lancement

Les free-to-play ont toujours plutôt bien fonctionné même si, lorsque l’on prend note de la majorité des réactions sur les réseaux, ces jeux ne semblent pas vraiment appréciés. Et pourtant, ce sont bel et bien de véritables poules aux œufs d’or et certains d’entre eux sont de vraies réussites, qu’il s’agisse de jeux compétitifs ou de jeux services coopératifs. The First Descendant est un shooter looter plutôt efficace, nerveux, assez joli pour chatouiller la rétine et plutôt agréable à prendre en main.

Il faut croire que les phases de tests, les premiers retours de joueurs, les quelques previews plutôt positives de la presse et une campagne assez agressive sur Twitch ont réussi à catapulter ce nouveau jeu gratuit sur le haut du podium des titres les plus joués sur tous les supports.

Les chiffres consoles manquent encore, mais sur Steam par exemple, The First Descendant a affiché un pic à plus de 229 000 joueurs simultanément. À l’heure où ces lignes sont écrites, vous êtes encore plus de 137 200 à jouer. Un très joli score mine de rien qui a permis au jeu de venir se faufiler dans le top 10 des jeux les plus joués de la plateforme durant quelques heures. Une jolie performance qui annonce que du bon pour la suite… ou presque.

Tout n'est pas rose et plus dure risque d'être la chute

Si The First Descendant cartonne et profite de la bonne odeur du petit nouveau qui sort du four, en plus de surfer sur le fait que c'est un jeu gratuit, plusieurs petites choses viennent entacher ce joli lancement. Déjà, si l’on prend un peu de recul sur les chiffres, aussi jolis soient-ils, ils devraient rapidement baisser. C’est comme ça pour tout, passé l’effet de la nouveauté, le soufflé retombe et tout le monde n’arrive pas à encaisser la chute. Ici, avec près de 230 000 joueurs au maximum, si chute il y a, elle pourra faire mal. C’est d’autant plus vrai que les premiers retours ne sont pas tous aussi positifs que prévu.

Sur Steam par exemple, le jeu a une note globale moyenne, ce qui n’est pas folichon. Pourtant en termes de gameplay, les retours sont très positifs. Dynamique, amusant, plutôt beau… The First Descendant a un très bel emballage et un contenu sympa. Mais ce qui pose problème, c’est le modèle économique.

©Geralt de Reeves - The First Descendant

Un modèle économique pointé du doigt

Alors que la plupart des jeux gratuits reposent sur une boutique de cosmétiques pour survivre, d’autres proposent des alternatives de gameplay payantes. C’est souvent le cas dans les productions coréennes, chinoises ou japonaises. Des pays qui consomment le jeu vidéo différemment, là où ce genre de concept hérisse les poils des joueurs occidentaux.

The First Descendant n’est pas un pay-to-win pour autant mais bien un pay-to-fast. Payer pour aller plus vite en bon français. Boosters, déblocage de contenu en avance pour atteindre le end game plus rapidement… Lost Ark a lui aussi ce problème, un autre free-to-play coréen. À noter que comme souvent, la boutique est absente des versions testées par la presse, ne soyez donc pas étonné de ne pas en retrouver de mention.

Il est bien évidemment possible de profiter du titre sans verser un centime, ça reste un jeu gratuit, mais la structure pousse tout de même les joueurs les moins patients à la caisse, et ça, ça ne plaît pas. Reste maintenant à voir comment le studio et l’éditeur réagiront dans les prochaines semaines. Pour le moment, ils se concentrent pour corriger les quelques pépins qui sont venus ponctuer ce lancement globalement plutôt propre, loin de certains carambolages que l’on a déjà pu connaître en tout cas.

Si vous êtes curieux et que vous souhaitez vous faire votre propre avis, The First Descendant est accessible gratuitement sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One.