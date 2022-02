Cela faisait un moment que les possesseurs de Nintendo Switch et les fans de la firme de Kyoto n'avaient pas eu droit à un véritable Nintendo Direct. Ce manque sera bientôt comblé. Les détails.

Nintendo vient d'annoncer la diffusion imminente d'un tout nouveau Nintendo Direct. Ce dernier sera en effet mis en ligne mercredi 9 février à 23h heure de Paris.

À quoi s'attendre ?

D'après Nintendo, il sera donc question d'un Nintendo Direct d'environ40 minutes. Ce dernier traitera des jeux dans la première moitié de 2022. Bref, il ne serait pas étonnant que cette nouvelle émission soit le théâtre de l'annonce de jeux dont on ne connait pas encore l'existence.

Bayonetta 3 ? Zelda Breath of The Wild 2 ? Très certainement pour les jeux dont on connait déjà le développement. Mais à quoi s'attendre en terme de nouveautés pures ?

