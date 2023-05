C’est un fait que beaucoup de monde ignore, volontairement ou non d'ailleurs, mais depuis quelque temps, une nouvelle section des Jeux Olympiques est dédiée à l’esport, la compétition de jeux vidéo. L'année dernière, ce qui était autrefois nommé les Olympic Virtual Series, s’est transformé en Olympic Esports Week. Un festival de 4 jours sous le drapeau de la compétition virtuelle. Au menu, des conférences, du jeu vidéo et surtout les finales de plusieurs disciplines pour remporter le titre de champion Olympique sur plusieurs jeux sélectionnés. L’un d’entre eux risque d’ailleurs d’en surprendre plus d’un.

Un jeux ultra populaire aux Jeux Olympiques

C’est du 22 au 25 juin 2023 au Suntec Center de Singapour que se déroulera donc l’Olympic Esport Week. Des dizaines de joueurs de différentes disciplines virtuelles, avec ou sans effort physique, sont attendus et s’affronteront lors d'épreuves cadrées et officielles. On retrouve notamment de la course auto avec Gran Turismo 7, de la danse avec Just Dance ou encore du vélo avec Zwift. Mais parmi ces jeux pour qui ça coule presque de source, se cache un nouvel arrivant qui risque de faire tiquer du monde… Vous connaissez Fortnite ?

Oui, le célèbre Battle Royale d’Epic Games devient une discipline de ces J.O 2023 virtuels et officiels, dans la section Tir Virtuel. Non, ce n’est pas un poisson d’avril, c’est bien une réalité. Pour l’occasion, une île a été créée et accueillera la grande finale à Singapour. 12 joueurs se crêperont le chignon dans des épreuves spécifiques dont nous ne connaissons pas toutes les modalités dans le détail. Mais on pourra découvrir tout ça en ligne rapidement puisque les finales seront toutes retransmises en direct sur le site officiel du Comité International Olympique, Olympics.com.

Les jeux et les disciplines de la section esport des J.O 2023