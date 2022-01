Un jeu chinois indépendant prévu sur PS5, PS4 et PC fait parler de lui au Japon depuis son annonce le weekend dernier. Ce jeu, c’est Showa American Story, un Action-RPG créé par Nekcom Games. Et s’il a généré de l’intérêt dans l’archipel nippon, c’est parce que le jeu a une intrigue et un cadre pour le moins originaux.

Showa American Story se déroule dans une version post-apocalyptique des États-Unis. Jusque là, rien d’extraordinaire. Sauf que les États-Unis montrés ici n’ont rien à voir avec le pays de Joe Biden. Dans l’univers du jeu, la bulle économique connue par le Japon jusqu’en 1989 n’a jamais éclaté. Et la puissance économique du Japon était telle qu’il a fini par "racheter" la plupart des États-Unis. En parallèle à ça, une forte immigration japonaise a fini d’implanter la culture japonaise dans le pays de l’Oncle Sam.

L'impact de la bulle économique japonaise vues par un jeu chinois

Dans Showa American Story, l’Ère Showa n’a jamais pris fin. Le calendrier Showa s’est arrêté à Showa 64 (1989) dans le monde réel. Mais dans ce jeu chinois, cette ère de prospérité s'est poursuivie. Et c’est en Showa 66 que tout a dégénéré. Un "incident catastrophique mystérieux" a tout bouleversé à travers le monde.

Dix ans plus tard, le monde est infesté de zombies et autres créatures monstrueuses. Les derniers survivants tentent tant bien que mal de faire avec. Pour ce qui est du joueur, il incarne Choko Chigusa, une jeune femme récemment revenue à la vie pour des raisons inexpliquées.

Choko va se lancer dans un quête à travers les États-Unis afin d’obtenir des réponses à ses questions et se venger. Au cours de son périple, l’ancienne cascadeuse va évidemment croiser la route d’autres survivants. Bien évidemment, tous ne seront pas amicaux. À en croire les premières informations au sujet du jeu, elle sera par exemple amenée à en découdre avec une famille yakuza.

Sur PS5, PS4 et PC, mais quand ?

A priori, le gameplay de Showa American Story ne paraît pas révolutionnaire. Si ce jeu chinois a réussi à attirer l’attention du public japonais, c’est grâce à son ambiance. Nombre de Japonais sont en effet nostalgiques de la "baburu keiki," période où leur niveau de vie était très élevé. Dans Showa American Story, les références à cette époque sont a priori nombreuses et travaillées.

Showa American Story n’a à l’heure actuelle pas de date de sortie annoncée sur PS5, PS4 ou PC. Pour info, ce jeu chinois a été créé dans le cadre du China Hero Project, initiative de Sony Interactive Entertainment destinée à aider les développeurs chinois a créé des jeux destinés aux consoles PlayStation.

Que pensez-vous de Showa American Story à première vue ? Ce nouveau titre peut-il vous intéresser ? Y joueriez-vous sur PS5, PS4 ou PC ? Croyez-vous qu’un jeu chinois peut reproduire l’ambiance de la bulle économique japonaise de manière authentique ? Donnez-nous votre avis dans les commentaire ci-dessous.