Voilà une nouvelle que l'on attendait pas, la société Middle-earth Enterprises, qui détient les droits sur La trilogie du Seigneur des anneaux et Le Hobbit de J.R.R. Tolkien et globalement tout ce qui touche au monde de Tolkien vient de se faire racheter par... Embracer Group. Ce groupe suédois qui ne cesse de se développer et d'effectuer des rachats pour tenter d'être l'un des leaders du divertissement mondial. Un objectif qui vient très clairement d'être accompli aujourd'hui.

Le Seigneur des anneaux dans de nouvelles mains

Avec ce rachat gargantuesque, Embracer s’offre donc les droits mondiaux sur tous les films, jeux vidéo, jeux de société et la tonne astronomique de merchandising liées aux œuvres de Tolkien. Même la série Les Anneaux de Pouvoir de chez Amazon qui est attendue à la rentrée est concernée. Il en va de même pour le jeu mobile The Lord of the Rings : Heroes of Middle-earth et Le Seigneur des Anneaux : Gollum de chez Daedalic Entertainment.

Le cout total de cette manœuvre est de 577 millions de dollars mais cela inclut aussi 5 autres acquisitions dont Limited Run Games ou encore Tripwire Interactive. Bref, un rachat massif. Reste à voir ce que va devenir maintenant la saga Seigneur Des Anneaux. Pourrais t-on voir d'autres films arriver se basant sur la version de Peter Jackson ? Que va t-il advenir de la série Amazon sur le long terme ? De nombreuses questions qui sont pour le moment sans réponse.

Wait and see.