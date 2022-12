Surprise, un des jeux indé les plus acclamés de l'année va faire son arrivée sur PlayStation 4 et PlayStation 5 après un beau succès sur Switch.

Après avoir un lancement plus que réussi sur Nintendo Switch et PC en juin 2022, Neon White , le jeu de tir à la première personne de Ben Esposito, arrive enfin sur PlayStation. Plus exactement il sort le 13 décembre sur PS4 et PS5. Vous pouvez découvrir la bande annonce ci-dessus pour vous en faire une idée. Un des meilleurs jeux de 2022 ?

Un des excellents jeu indé de 2022

Neon White est un jeu d'action rapide en vue subjective dans lequel on doit éliminer des démons du paradis. Vous incarnez White, un assassin sélectionné en enfer qui doit affronter d'autres tueurs de démons pour espérer pouvoir rester vivre au paradis. Tout un programme.

Sur Steam, le jeu possède des avis extrêmement positifs, voir dithyrambiques :

Le jeu est incroyable, gameplay vraiment fun, les niveaux sont très bien construit et donne envie de chercher ( pas trop compliqué à trouver ) la DA est cool, histoire classique mais c'est pas le propos principal ( mon avis ) Petit défaut : on peut pas voir les fantômes des autres Player ce que je trouve dommage quand on veut revoir une run ou comparé avec un ami ( peut-être que ça sera rajouté plus tard ) Vraiment un bon jeu continuez les gars vous êtes trop chaud !

ou encore :

Ce jeu est un p'tit bijou, super original tant par l'univers que par son gameplay.

La DA est pas dégueu, ça me rappelle des jeux dreamcast, une très bonne chose :).

Si vous aimez faire du scoring ou juste vous amusez à enchaîner les niveaux comme des perles, avec un p'tit côté die and retry pour mieux apprendre le parcours, alors vous allez adorer.

Bref, tout un programme.