Alors qu'Ubisoft montrerait d'alarmants signes de mauvaise santé, Bloomberg rapportait la semaine dernière que la famille Guillemot envisageait un rachat de l'entreprise par le géant chinois Tencent. Suite à cette retentissante rumeur, le cours de son action aurait connu un positif sursaut. L'éditeur a depuis officiellement pris la parole dans une déclaration auprès d'Eurogamer, afin de clarifier l'inquiétante situation dans laquelle il semble se trouver actuellement.

Ubisoft répond officiellement aux récentes rumeurs de rachat

Les affaires semblent ces derniers temps aller plutôt mal chez Ubisoft. Suite à la déception intergalactique qu'a été le lancement de Star Wars Outlaws, entre autres déboires, l'action du géant français s'est retrouvée à un niveau dangereusement bas jamais vu depuis onze ans. Le tumulte autour d'Assassin's Creed Shadows, le prochain titre majeur de l'éditeur, n'a pas aidé non plus. Entre vives polémiques et un report à février 2025, le voyage au Japon féodal semble semé d'embûches. Des actionnaires sont allés jusqu'à demander des actions radicales et immédiates, comme notamment la suppression de Yves Guillemot au poste de PDG de l'entreprise.

La semaine dernière, Bloomberg indiquait qu'Ubisoft caressait sérieusement l'idée d'un rachat par Tencent. Avec en prime une éventuelle privatisation du groupe, et donc un retrait du marché boursier. Le géant français s'est depuis ce rapport retourné pour se fendre d'une réponse officielle auprès d'Eurogamer. « Ubisoft a pris compte de la récente spéculation concernant les potentiels intérêts de la société. Elle étudie régulièrement toutes ses options stratégiques dans l'intérêt de ses actionnaires et informera le marché en temps voulu. La société précise également que la direction est actuellement concentrée sur l'exécution de sa stratégie. Celle-ci tourne autour de deux verticales primordiales : les aventures en monde ouvert et des expériences de type jeu-service ».

Le maintien d'une stratégie payante, envers et contre tout ?

Un rachat par Tencent ne serait donc qu'une des options actuellement envisagées par Ubisoft pour éviter que le bateau coule. Le géant français souhaite cependant persister dans sa direction actuelle : les jeux open-world et les titres jeux-services tels qu'un XDefiant a priori en berne. Pour le meilleur, comme pour le pire, au vu du relatif succès de ses dernières productions dans les deux domaines ? L'avenir nous le dira, en espérant que celui-ci lui soit à terme plus favorable.

A priori rien de nouveau sous le soleil couvert de nuages du géant français. © Ubisoft

